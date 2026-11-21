Hội viên phụ nữ thực hành tại lớp tập huấn thương mại điện tử và ứng dụng AI trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức.

Trong đó, triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035”, Hội phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức 2 hội nghị tập huấn cho 195 hội viên, phụ nữ thuộc 53 xã, phường có nhu cầu khởi nghiệp, có sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng địa phương, làng nghề… cần mở rộng thị trường. Nội dung tập huấn về kiến thức kinh doanh, khởi nghiệp, tài chính xanh, chuyển đổi số, thương mại điện tử, tiêu chuẩn chất lượng, truyền thông, phát triển thị trường và quản trị số.

Triển khai Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”, Hội tổ chức 2 hội nghị tập huấn cho 223 lượt người, gồm: tập huấn cho 153 cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, phường về kỹ năng vận động, hỗ trợ hợp tác xã và 70 thành viên tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ kinh doanh về ứng dụng khoa học công nghệ, thương mại điện tử trong sản xuất, kinh doanh. Hội phối hợp tổ chức 5 hội nghị truyền thông đề án cho 283 hội viên và 11 lớp đào tạo nghề, tư vấn việc làm cho 153 lượt hội viên.

Từ những hoạt động góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng, hỗ trợ mô hình kinh tế, giúp chị em có cơ hội phát triển sinh kế, mở rộng thị trường và tiếp cận với việc làm phù hợp.