Hội LHPN tỉnh Gia Lai: Bàn giải pháp, phấn đấu phát triển 33.000 hội viên mới

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Hội LHPN tỉnh nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam

Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 96 năm của Hội LHPN Việt Nam, tri ân những đóng góp của các thế hệ cán bộ Hội qua các thời kỳ; đồng thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Hội và phong trào phụ nữ.

Các đại biểu tham gia chương trình

Phát biểu mở đầu Tọa đàm "Giải pháp nâng cao chất lượng tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên ở cơ sở", đồng chí Lê Thị Ngọc Lam, Ủy viên BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh: Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sáp nhập địa giới hành chính, địa bàn hoạt động của Hội mở rộng hơn, quản lý đa dạng các tầng lớp phụ nữ hơn. Nhu cầu, điều kiện sống và phương thức kết nối của phụ nữ hiện đại đã có những thay đổi căn bản. Thực tiễn này đòi hỏi tổ chức Hội không chỉ giải bài toán "làm sao để có thêm hội viên", mà quan trọng hơn là "làm thế nào để phụ nữ tự nguyện tìm đến, gắn bó và thấy Hội thực sự thiết thực.

Từ thực trạng đó, các đại biểu tham dự tọa đàm đã tập trung thảo luận, chia sẻ nhiều mô hình đổi mới phương thức hoạt động. Trong đó, việc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số được xem là giải pháp then chốt để tiếp cận và phục vụ phụ nữ trên không gian mới, nổi bật là các mô hình "chi hội số", "gia đình số".

Trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I

Chương trình hành động thống nhất đặt mục tiêu quyết tâm thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đề ra: Phát triển mới 33.000 hội viên. Trong đó, các cấp Hội sẽ ưu tiên dồn lực hỗ trợ trực tiếp đối với các cơ sở Hội đang có tỷ lệ tập hợp phụ nữ từ 18 tuổi trở lên đạt dưới 60%.

Cũng tại chương trình, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Gia Lai tổng kết, trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sau thời gian tổ chức, Cuộc thi đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ và các tầng lớp Nhân dân tham gia, góp phần lan tỏa tinh thần học tập, nghiên cứu và đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Chuỗi hoạt động là dịp ôn lại truyền thống, tri ân các thế hệ cán bộ Hội, đồng thời tạo diễn đàn trao đổi giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, gần gũi, thiết thực và đồng hành hiệu quả cùng phụ nữ trong giai đoạn mới.