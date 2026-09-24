Hội LHPN tỉnh Điện Biên ký kết hợp tác với Hội LHPN 3 tỉnh Bắc Lào

Đồng chí Pờ Diệu Ninh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Điện Biên phát biểu chào mừng.

Phát biểu chào mừng, đồng chí Pờ Diệu Ninh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Điện Biên bày tỏ vui mừng được đón Đoàn đại biểu Hội LHPN 3 tỉnh Bắc Lào đến thăm, làm việc tại Điện Biên; đồng thời thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác Hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

Kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng. Tăng trưởng GRDP giai đoạn từ năm 2024 đến 6 tháng đầu năm 2026 đạt 8,67%; nông nghiệp chuyển dịch theo hướng bền vững, phát triển hơn 30.000ha cây công nghiệp lâu năm có giá trị kinh tế cao. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm.

Đại diện Hội LHPN tỉnh Phông Sa Lỳ thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác Hội phụ nữ trên địa bàn.

Công tác Hội và phong trào phụ nữ có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống tổ chức Hội 2 cấp (tỉnh, xã) được củng cố, duy trì 888 chi hội phụ nữ tại các thôn, bản, tổ dân phố. Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng. Hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc được chú trọng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên.

Đại diện Hội LHPN các tỉnh Phông Sa Lỳ, U Đôm Xay và Luông Pha Băng thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, công tác Hội và phong trào phụ nữ tại địa phương; chia sẻ những kết quả nổi bật trong triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ, xây dựng tổ chức Hội và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội. Các đại biểu đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt giữa phụ nữ các tỉnh nói riêng và hai nước Việt Nam - Lào nói chung.

Đại diện Hội LHPN tỉnh Luông Pha Băng phát biểu tại hội đàm.

Tại hội đàm, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024 - 2026. Qua đó, khẳng định hoạt động phối hợp giữa Hội LHPN 4 tỉnh thời gian qua đã góp phần tăng cường trao đổi kinh nghiệm, đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, đối ngoại nhân dân, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa các tỉnh biên giới.

Đại diện Hội LHPN tỉnh U Đôm Xay (CHDCND Lào) thông tin về kết quả thực hiện công tác Hội.

Trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị và tin cậy lẫn nhau, Hội LHPN 4 tỉnh thống nhất phương hướng hợp tác giai đoạn 2026 - 2031 và tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ với các nội dung trọng tâm: Tăng cường phối hợp, chia sẻ định kỳ thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của hai Nhà nước; tuyên truyền sâu rộng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào; duy trì hoạt động thăm hỏi, giao lưu trực tiếp; phối hợp tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo chuyên đề về phụ nữ...

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội LHPN tỉnh Điện Biên với Hội LHPN 3 tỉnh Bắc Lào, giai đoạn 2026 - 2031.

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2031 tiếp tục cụ thể hóa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Hội LHPN tỉnh Điện Biên với Hội LHPN 3 tỉnh Bắc Lào; góp phần phát huy vai trò của tổ chức Hội trong tăng cường giao lưu, kết nối phụ nữ các địa phương, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.