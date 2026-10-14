Hội LHPN tỉnh Cà Mau trao giải hội thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết

Hội thi nhằm tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc, Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2025-2030.

Với hình thức thi trực tuyến, hội thi tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, hội viên, phụ nữ và các tầng lớp Nhân dân tiếp cận, nghiên cứu, tìm hiểu nghị quyết. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thúc đẩy tinh thần học tập, vận dụng nghị quyết vào thực tiễn, đồng thời phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền của tổ chức Hội.

Giao diện cuộc thi trực tuyến dễ tiếp cận với nhiều nhóm đối tượng.

Hội thi nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cấp Hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ và đông đảo người dân. Đáng chú ý, nhiều giáo viên, học sinh cũng tích cực tham gia, góp phần lan toả phong trào tìm hiểu nghị quyết trong cộng đồng.

Tại buổi tổng kết, Ban tổ chức biểu dương, trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Ở nội dung tập thể, Hội LHPN phường Tân Thành đoạt giải Nhất; giải Nhì thuộc về Hội LHPN phường An Xuyên và Hội LHPN xã Khánh Hưng. Hai giải Ba được trao cho Hội LHPN xã Khánh Bình và Hội LHPN xã Cái Đôi Vàm.

Bà Lê Thị Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh (thứ hai từ trái sang), trao giải Nhất tập thể cho Hội LHPN phường Tân Thành.

Ở nội dung cá nhân, giải Nhất thuộc về bà Lữ Thuý Diễm, giáo viên Trường Mầm non Bình Minh, phường Hoà Thành. Ban tổ chức còn trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích cho các thí sinh đạt thành tích cao.

Bà Lê Thị Ngọc Linh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, trao giải Nhất cho bà Lữ Thuý Diễm, giáo viên Trường Mầm non Bình Minh, phường Hoà Thành.

Thông qua hội thi, Hội LHPN tỉnh Cà Mau tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động Hội; đồng thời khuyến khích cán bộ, hội viên, phụ nữ chủ động học tập, nghiên cứu, đưa nghị quyết của Đảng và của Hội vào cuộc sống.

Bà Lê Thị Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và ông Bùi Minh Hải, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau (hàng sau, thứ sáu từ phải sang), chụp ảnh lưu niệm cùng các tập thể, cá nhân đoạt giải.