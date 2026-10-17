Hội LHPN phường Cửa Nam: Lan tỏa yêu thương, tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ thời đại mới

Các hội viên phụ nữ sôi nổi với phần thi cắm hoa

Phát biểu tại chương trình, bà Phạm Hải Anh, Chủ tịch Hội LHPN phường Cửa Nam, khẳng định, trải qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, Hội LHPN Việt Nam luôn là tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; là nơi tập hợp, đoàn kết, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến và sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ.

Phát huy truyền thống vẻ vang đó, phụ nữ Cửa Nam hôm nay tiếp tục gìn giữ nét đẹp thanh lịch của người phụ nữ Hà Nội, đồng thời chủ động đổi mới, thích ứng với yêu cầu của thời đại số. Hội LHPN phường chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, lấy hội viên làm trung tâm; quan tâm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội và đồng hành cùng phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Cửa Nam Phạm Thị Thu Thủy gửi tặng 100 bộ áo dài tới Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tuấn Đạo, thành phố Bắc Ninh

Sự chung tay của cán bộ, hội viên, Câu lạc bộ Nữ doanh nhân và Câu lạc bộ Xanh -Vui đã góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng trong chương trình "Mẹ đỡ đầu". Đặc biệt, mô hình "Phụ nữ số - Kết nối tri thức" cùng sáng kiến ứng dụng chuyển đổi số trong tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV đã góp phần đưa kiến thức, chủ trương của Hội đến gần hơn với cán bộ, hội viên bằng những hình thức linh hoạt, thiết thực.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức trao giải cuộc thi cắm hoa "Sắc hoa tháng Mười - Tự hào người phụ nữ Cửa Nam"; trao quà tặng cán bộ, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; ra mắt mô hình "Duyên dáng áo dài - Kết nối yêu thương" và công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ "Di sản áo dài Việt Nam thành phố Hà Nội, phường Cửa Nam".

Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Nguyễn Quốc Hoàn trao giải cuộc thi cắm hoa “Sắc hoa tháng Mười - Tự hào người phụ nữ Cửa Nam”

Đáng chú ý, QQShort đồng hành tài trợ 21 suất quà dành tặng phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Cửa Nam. Sự đồng hành này góp phần chia sẻ khó khăn, động viên chị em vươn lên trong cuộc sống, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội và sự quan tâm dành cho phụ nữ.

Một hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn khác là kết nối, sẻ chia với phụ nữ và trẻ em xã Tuấn Đạo, thành phố Bắc Ninh. Nhân dịp ra mắt mô hình "Duyên dáng áo dài - Kết nối yêu thương", Hội LHPN phường Cửa Nam trao tặng 100 bộ áo dài tới Hội LHPN xã Tuấn Đạo, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, tạo điều kiện để chị em phụ nữ địa phương thêm tự tin tham gia các hoạt động cộng đồng. Cùng với đó, cán bộ, hội viên phụ nữ phường Cửa Nam chung tay trao tặng 1.000 chiếc bút và 500 cuốn vở (trị giá 8 triệu đồng), để trang bị "Góc học tập cho em", góp phần cải thiện điều kiện học tập cho học sinh xã Tuấn Đạo.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cửa Nam cùng nhà tài trợ trao quà cho các cán bộ, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Với thông điệp tôn vinh vẻ đẹp từ trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái, chương trình "Hương sắc Cửa Nam - Rạng ngời phụ nữ thời đại mới" tiếp tục khẳng định vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp của phong trào phụ nữ Thủ đô trong thời đại mới.