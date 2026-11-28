Các đại biểu thắp hương lên phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên và Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên trên Điểm cao 468 là những địa chỉ đỏ, nơi tri ân và ghi dấu sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, đoàn đã thành kính dâng hoa, thắp hương tưởng niệm, dành những phút mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với những người đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Tường tặng 67 chiếc áo điều hoà trị giá hơn 45 triệu đồng cho Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Cùng ngày, đoàn đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (thôn Giang Nam, xã Thanh Thuỷ) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang thực hiện nhiệm vụ trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tại đây, các thành viên trong đoàn bày tỏ sự trân trọng đối với những nỗ lực, đóng góp của cán bộ, chiến sĩ trong hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội và quê hương.