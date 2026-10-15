Hội LHPN phường An Hải khen thưởng 24 điển hình trong phong trào thi đua

Trao giấy khen của UBND phường cho các cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua.

Tại chương trình, 6 cán bộ, hội viên vinh dự được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam”. Ban Thường vụ Hội LHPN phường cũng trao quyết định công nhận hội viên danh dự cho 6 cán bộ, lãnh đạo phường, qua đó tăng cường sự đồng hành, hỗ trợ đối với hoạt động Hội và phong trào phụ nữ tại địa phương.

Dịp này, UBND phường An Hải đã khen thưởng 8 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Mỗi hội viên, một cử chỉ đẹp; Mỗi gia đình một địa chỉ hạnh phúc; Mỗi cơ sở hội, một điểm đến thân thiện - hữu ích”.

Hội LHPN phường cũng trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích tại cuộc thi trực tuyến “Phụ nữ An Hải – Duyên dáng áo dài Việt”, góp phần lan tỏa vẻ đẹp áo dài truyền thống và tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong đời sống hiện đại.

Trao kỷ niệm chương cho cán bộ, hội viên

Theo Chủ tịch Hội LHPN phường An Hải Huỳnh Thị Hồng Thủy, thời gian qua, Hội LHPN phường không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, sâu sát cơ sở và lấy hội viên, phụ nữ làm trung tâm.

Các hoạt động được triển khai gắn liền với nhiệm vụ chính trị của địa phương cùng nhu cầu thực tế của hội viên, qua đó phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội.

Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội trên địa bàn đã vận động, trao gần 200 suất quà với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng cho phụ nữ đơn thân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, Hội đã kết nối, nhận đỡ đầu 94/94 trẻ mồ côi với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 500 triệu đồng. Đây là một trong những địa phương có tỷ lệ trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu cao nhất thành phố, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia sâu sắc của tổ chức Hội và cộng đồng đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Hội tiếp tục duy trì mô hình “Gian hàng gây quỹ”, bán ra hơn 5.000 kg trái cây và thu lãi trên 10 triệu đồng. Nguồn kinh phí này được dùng để nhận đỡ đầu 3 trẻ mồ côi với mức 500.000 đồng/trẻ/tháng.

Hoạt động này không chỉ tạo nguồn lực chăm lo cho trẻ em khó khăn mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, phát huy sự chung tay của cán bộ, hội viên và cộng đồng.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các hội viên danh dự.

Trong công tác chăm lo đời sống hội viên, Hội LHPN phường đã kết nối các nguồn lực hỗ trợ xây mới 1 nhà, sửa chữa 4 công trình nhà ở cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng kinh phí 120 triệu đồng.

Những kết quả trên tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong tập hợp, đoàn kết phụ nữ, triển khai các phong trào thi đua gắn với công tác an sinh xã hội, góp phần chăm lo đời sống hội viên và xây dựng cộng đồng ngày càng nhân văn, gắn kết.