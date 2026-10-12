Hội LHPN Lâm Đồng tập huấn triển khai chương trình mục tiêu quốc gia tích hợp

Quang cảnh hội nghị tập huấn

Hội nghị tập trung quán triệt nội dung trọng tâm về việc gộp 3 chương trình mục tiêu quốc gia trước đây thành một chương trình chung, gồm: Xây dựng nông thôn mới; Giảm nghèo bền vững; Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Việc tích hợp này nhằm khắc phục tình trạng đầu tư manh mún, nhỏ lẻ, chồng chéo nguồn lực. Qua đó, nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện tại các địa phương.

Một trong những nội dung cốt lõi của đợt tập huấn là nâng cao cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an". Cán bộ hội được hướng dẫn kỹ lưỡng về tiêu chí 6.4 liên quan đến tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn gắn với tiêu chí bình đẳng giới trong giai đoạn mới. Đồng thời, nắm vững quy trình 5 bước rà soát, bình xét, công nhận hộ gia đình đạt các tiêu chí; sử dụng thống nhất hệ thống biểu mẫu và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban Công tác Phụ nữ Nguyễn Thị Phương Thảo phát biểu khai mạc

Để bảo đảm triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, Hội LHPN tỉnh chú trọng cơ chế phối hợp giữa các cấp hội với chính quyền địa phương, Ủy ban MTTQ và các ban, ngành liên quan trong quản lý, phân bổ nguồn vốn. Việc hỗ trợ sinh kế, phát triển kinh tế cho hội viên cũng được gắn với đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035”.

Chủ tịch, phó chủ tịch hội LHPN các xã, phường, đặc khu tham gia tập huấn

Thời gian tới, Hội LHPN các cấp trong tỉnh sẽ đẩy mạnh kết nối, mở rộng nguồn vốn vay tín chấp cho hội viên; tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; hỗ trợ phụ nữ vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh.

Hội nghị góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hội, tạo cơ sở để triển khai hiệu quả các nội dung thuộc chương trình mục tiêu quốc gia tích hợp giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I (2026 - 2030).