Lãnh đạo Hội LHPN TP Hà Nội thăm hỏi, động viên nạn nhân bị thương trong vụ nổ

Chiều 25/11, trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam, đại diện Ban Công tác Phụ nữ TP Hà Nội cho biết, ngay trong sáng cùng ngày, Hội LHPN TP Hà Nội đã tổ chức 2 đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên 9 nạn nhân và 1 gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết. Trong 1-2 ngày tới, Hội sẽ tiếp tục tổ chức thăm hỏi, động viên 3 gia đình khác.

Tại các nơi đến thăm, đại diện Hội LHPN TP Hà Nội đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, động viên các nạn nhân yên tâm điều trị, mong các nạn nhân sớm bình phục. Đồng thời, đoàn cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới những gia đình có người thân tử vong, chia sẻ những đau thương, mất mát và động viên các gia đình cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Đối với các hộ dân phải di dời đến Khu tái định cư Thượng Thanh (phường Việt Hưng), Hội LHPN TP Hà Nội đã giao Hội LHPN phường Việt Hưng phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các hoạt động hỗ trợ, giúp người dân sớm ổn định sinh hoạt tại nơi ở tạm.

Bà Trần Thu Hiền, Chủ tịch Hội LHPN phường Việt Hưng, cho biết, ngay từ tối 24/11, sau khi nắm được thông tin các hộ dân bị ảnh hưởng bởi vụ nổ sẽ chuyển đến khu tái định cư trên địa bàn phường, Hội đã huy động hội viên tham gia hỗ trợ vận chuyển đồ đạc, lau dọn nhà cửa, giúp các gia đình thu xếp nơi ở.

Bà Trần Thu Hiền (thứ 2 từ phải sang), Chủ tịch Hội LHPN phường Việt Hưng, động viên những hộ gia đình phải sơ tán do ảnh hưởng của vụ nổ

“Từ tối 24/11 đến sáng 25/11, có hơn 30 hội viên phụ nữ tham gia hỗ trợ người dân. Sáng sớm 25/11, chúng tôi cũng chuẩn bị những suất xôi để hỗ trợ bữa ăn sáng cho các gia đình mới chuyển đến”, bà Hiền cho biết.

Vụ nổ xảy ra tại phố Nguyễn Văn Tuyết ngày 24/11 đã khiến 7 người tử vong, 9 người bị thương, đồng thời gây hư hỏng nhiều công trình, nhà ở xung quanh.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cùng với công tác cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đống Đa đã khẩn trương triển khai các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân và gia đình.

Trong chiều 24/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đống Đa đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ mỗi người bị thương 5 triệu đồng, gia đình mỗi nạn nhân tử vong 10 triệu đồng. UBND phường cũng thực hiện hỗ trợ ban đầu theo quy định với mức 10 triệu đồng/người bị thương và 32,5 triệu đồng/trường hợp tử vong.

Trước nguy cơ mất an toàn tại các công trình liền kề khu vực xảy ra vụ nổ, chính quyền địa phương đã phối hợp tổ chức di dời 126 hộ dân tại khu tập thể E3, E4 Vĩnh Hồ đến nơi tạm cư tại Khu tái định cư Thượng Thanh, phường Việt Hưng.

Đại diện chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của phường Đống Đa đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân

Để giảm bớt khó khăn cho các gia đình trong quá trình di dời, phường Đống Đa đã bố trí phương tiện vận chuyển đồ đạc, huy động các lực lượng tại cơ sở trực tiếp hỗ trợ người cao tuổi, trẻ nhỏ và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn thu dọn tài sản, chuyển đến nơi ở tạm.

Trong ngày 25/11, các đoàn công tác của phường Đống Đa tiếp tục đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các nạn nhân và gia đình bị ảnh hưởng. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của phường tiếp tục phối hợp rà soát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân tại nơi tạm cư để kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm, giải quyết những khó khăn phát sinh trong sinh hoạt.

Sự vào cuộc kịp thời của chính quyền, MTTQ và các cấp Hội Phụ nữ không chỉ góp phần bảo đảm những điều kiện sinh hoạt thiết yếu cho người dân mà còn là nguồn động viên tinh thần đối với các gia đình vừa trải qua biến cố, giúp bà con từng bước vượt qua khó khăn, ổn định lại cuộc sống.