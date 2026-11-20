Bà NguyễnThị Minh Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam (giữa) - trao Giải Nhất cho đội thi của Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp

Mang đến hội thi chủ đề "Đất Sen Hồng tỏa sáng - Phụ nữ Đồng Tháp vươn mình trong kỷ nguyên số", đội thi kết hợp câu hò Đồng Tháp, vè, trình diễn sân khấu và hình ảnh minh họa để giới thiệu quê hương, các thành viên cùng những hoạt động chuyển đổi số trong đời sống phụ nữ địa phương.

Ở phần thi kiến thức, các thành viên thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi trả lời đúng 15/15 câu hỏi. Phần thi cũng cho thấy sự hiểu biết của đội về chuyển đổi số, kỹ năng sử dụng công nghệ và bảo đảm an toàn trên không gian mạng.

Thông điệp của đội được truyền tải qua những việc thiết thực: sử dụng điện thoại thông minh, quét mã QR, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và nhận diện nguy cơ lừa đảo trên mạng. Phần trình diễn nhấn mạnh vai trò của tuyên truyền viên trong việc giúp hội viên tiếp cận công nghệ, hình thành thói quen sử dụng môi trường số an toàn.

Màn biểu diễn chủ đề "Đất Sen Hồng tỏa sáng - Phụ nữ Đồng Tháp vươn mình trong kỷ nguyên số"

Đội giới thiệu các mô hình như "Đại sứ số", "Gia đình số", "Chi hội số", "Cà phê Phụ nữ số - Chia sẻ, kết nối, phát triển" và "Chợ 4.0". Theo nội dung trình bày, các mô hình góp phần nâng cao kỹ năng số, hỗ trợ phụ nữ kết nối thị trường, phát triển kinh tế và đổi mới hoạt động Hội. Đội thi cũng gửi gắm những thông điệp gần gũi về bảo vệ thông tin cá nhân, thận trọng với đường dẫn lạ và kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ.

Đội thi Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp xuất sắc đạt giải Nhất Cuộc thi

Đội thi Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp có nhiều thành viên tham dự, do bà Thái Ngọc Bảo Trâm, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, làm trưởng đoàn. Kết quả giải Nhất cùng phần thi kiến thức đạt điểm tuyệt đối ghi nhận nỗ lực của đội, đồng thời lan tỏa cách thực hiện tuyên truyền sinh động, đưa kỹ năng số đến gần hơn với phụ nữ ở cơ sở.