Hội làng truyền thống gắn kết cộng đồng ở Phú Xuyên

Sau sáp nhập, xã Phú Xuyên có 32 thôn. Ảnh: PV

Ngày 23-9 (tức ngày 13-8 âm lịch), tại đình Thượng Giáp, thôn Thống Nhất tổ chức hội làng truyền thống. Thôn Thống Nhất được hình thành trên cơ sở sáp nhập hai thôn Thượng Giáp và Phúc Trạch. Với sự chuẩn bị chu đáo, công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, lễ hội diễn ra trang trọng, an toàn, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong nhân dân.

Người dân thôn Phú Cường thành kính dâng hương hoa, lễ vật cúng tế thành hoàng làng và tại các di tích lịch sử văn hoá gắn với đời sống tín ngưỡng dân gian. Ảnh: PV

Lễ kết chạ (kết tình anh em) giữa hai thôn Đinh Xá và Minh Nga, nay sáp nhập thành thôn Phú Cường. Ảnh: PV

Trước đó, tại đình làng Đinh Xá, thôn Phú Cường cũng diễn ra hội làng truyền thống và lễ kết chạ (kết tình anh em) giữa hai thôn Đinh Xá và Minh Nga. Hai thôn được sáp nhập thành thôn Phú Cường, có nhiều nét văn hóa tương đồng, cùng lưu giữ các di tích lịch sử, văn hóa và những thiết chế tín ngưỡng gắn bó lâu đời với đời sống cộng đồng.

Hội làng truyền thống tại thôn Phú Cường diễn ra với nhiều hoạt động như dâng hương, tế lễ, cáo yết tại miếu, chùa, giếng Sử; tế thành hoàng làng; nổi trống khai hội; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thụ lộc... Công tác tuyên truyền, tổ chức được chú trọng, bảo đảm các nghi lễ diễn ra trang trọng, phù hợp với thuần phong, mỹ tục và nếp sống văn minh, qua đó góp phần củng cố tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Các nghi lễ dâng hương, cử hành rước rước kiệu, nghi thức lấy nước... tại lễ hội đình Thượng Giáp thu hút hàng trăm người dân tham gia. Ảnh: PV

Bà Nguyễn Thị Hằng, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Phú Xuyên cho biết: Việc duy trì các lễ hội truyền thống tại các thôn sau sáp nhập là dịp để người dân hướng về cội nguồn, tưởng nhớ và tri ân công đức của thành hoàng làng cùng các bậc tiền nhân. Qua đó, những giá trị lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng được gìn giữ và trao truyền, đồng thời góp phần vun đắp tình đoàn kết cộng đồng, giáo dục truyền thống và bồi đắp bản sắc văn hóa quê hương cho thế hệ trẻ.