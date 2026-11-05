Hội Khuyến Lào Cai kiểm tra công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại Tú Lệ, Nậm Có

Hội Khuyến học Lào Cai làm việc tại xã Tú Lệ.

Tại các buổi làm việc, đoàn công tác Hội Khuyến học Lào Cai nghe Hội Khuyến học các xã báo cáo kết quả hoạt động, đồng thời trao đổi, làm rõ những nội dung liên quan đến công tác tổ chức Hội, phát triển hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội, ban khuyến học; công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại địa phương.

Đoàn công tác tập trung kiểm tra kết quả tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia học tập thường xuyên, học tập suốt đời; việc triển khai, xây dựng và đánh giá các mô hình học tập gồm: "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập", "Đơn vị học tập" và "Công dân học tập"; việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về xây dựng xã hội học tập.

Hội Khuyến học Lào Cai làm việc tại xã Nậm Có.

Hội Khuyến học Lào Cai nhấn mạnh yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội trong tình hình mới, gắn công tác khuyến học với nhiệm vụ chuyển đổi số.

Nội dung được quan tâm là công tác xây dựng, quản lý và phát triển Quỹ Khuyến học; việc huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, động viên, khen thưởng học sinh, giáo viên có thành tích trong học tập và giảng dạy. Qua đó, đánh giá vai trò của tổ chức Hội trong việc kết nối các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm cùng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và khuyến học tại cơ sở.

Thông qua báo cáo và trao đổi trực tiếp, Đoàn công tác đã ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời cùng Hội Khuyến học các xã báo cáo, trao đổi những khó khăn, hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ; làm rõ nguyên nhân và đề xuất các giải pháp tháo gỡ phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai Triệu Tiến Thịnh.

Tại các buổi làm việc, ông Triệu Tiến Thịnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai, trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Hội Khuyến học xã Tú Lệ và xã Nậm Có tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức Hội; nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội thôn, trường học, ban khuyến học các cơ quan, đơn vị; chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, tăng cường phối hợp với các đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong triển khai nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng phong trào học tập suốt đời; nâng cao chất lượng thực chất các mô hình học tập, chú trọng công tác quản lý, phát triển Quỹ Khuyến học và huy động nguồn lực chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển quỹ khuyến học địa phương, nguồn lực khuyến học bằng học bổng.

Đoàn cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội trong tình hình mới, gắn công tác khuyến học với nhiệm vụ chuyển đổi số, từng bước triển khai các mô hình học tập số, góp phần nâng cao nhận thức và năng lực học tập của người dân, nhất là ở địa bàn nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hoạt động kiểm tra là dịp để Hội Khuyến học tỉnh nắm bắt sát hơn tình hình thực tiễn tại cơ sở, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cấp Hội.

Qua đó, tiếp tục củng cố tổ chức Hội vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt của Hội Khuyến học trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai trao học bổng cho học sinh khó khăn tại xã Tú Lệ.

Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai trao học bổng cho học sinh khó khăn tại xã Nậm Có.

Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh đã trao các suất học bổng cho các cháu học sinh hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại hai xã Nậm Có và xã Tú Lệ.