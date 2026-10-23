Hội Khuyến học xã Tri Tôn (An Giang) phối hợp trao 57 suất học bổng 'Tiếp bước đến trường'

Hội Khuyến học xã Tri Tôn trao học bổng "Tiếp bước đến trường" năm học 2026-2027 cho các em học sinh vượt khó học giỏi.

Học sinh vượt khó xã Tri Tôn được trao 114 triệu đồng học bổng, 570 quyển tập

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 57 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi trên địa bàn xã, trong đó có 2 học sinh khuyết tật.

Trong đó, 15 suất được trao cho học sinh Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trung Trực 2 và 42 suất dành cho học sinh Trường Trung học Cơ sở Tri Tôn.

Mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng tiền mặt kèm 10 quyển tập. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 114 triệu đồng, do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang tài trợ.

Đại biểu, học sinh tham dự lễ trao học bổng.

Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác khuyến học, khuyến tài, Hội Khuyến học xã Tri Tôn cho biết sẽ tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội hóa để kịp thời hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh yếu thế an tâm đến trường.

Trao 57 suất học bổng "Tiếp bước đến trường" cho học sinh xã Tri Tôn.

Chương trình trao học bổng "Tiếp bước đến trường" năm học 2026-2027 mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Học bổng vừa giúp san sẻ gánh nặng kinh tế đầu năm học với các gia đình khó khăn vừa tiếp thêm nguồn động lực to lớn để các em học sinh vượt qua nghịch cảnh, duy trì việc học và vươn lên trong cuộc sống.