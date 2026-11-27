Hội Khuyến học xã Ninh Phước trao 21 suất học bổng Trần Thi tiếp sức học sinh vượt khó.

Trao học bổng Trần Thi Tiếp, lan tỏa tinh thần khuyến học

Tại Nhà tưởng niệm cụ Trần Thi (thôn Vạn Phước), các đại biểu cùng đông đảo học sinh đã dâng hương tưởng nhớ công lao của cụ Trần Thi. Tại đây, các em được nghe kể chuyện truyền thống và tìm hiểu về lịch sử di tích Nhà tưởng niệm cụ Trần Thi.

Hoạt động ý nghĩa này góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương, bồi đắp lòng biết ơn và ý thức trân trọng, gìn giữ những giá trị tốt đẹp của địa phương cho thế hệ trẻ.

Dịp này, Hội Khuyến học xã Ninh Phước đã trao tặng 21 suất học bổng Trần Thi, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng (tổng kinh phí 21 triệu đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực vượt khó, đạt thành tích tốt trong học tập.

Những phần quà mang ý nghĩa thiết thực này là nguồn động viên kịp thời, thể hiện sự quan tâm, chung tay sẻ chia của cộng đồng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, qua đó tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các em vững bước trên con đường học tập.