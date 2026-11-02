Hội Khuyến học xã Nguyễn Trãi (Hưng Yên) tuyên dương 124 học sinh trúng tuyển đại học năm 2026

Ban tổ chức khen thưởng học sinh trúng tuyển đại học năm 2026.

Xã Nguyễn Trãi đẩy mạnh phong trào khuyến học, xây dựng xã hội học tập

Tại buổi lễ, Hội Khuyến học xã Nguyễn Trãi tuyên dương, khen thưởng 124 học sinh trúng tuyển vào các trường đại học năm 2026 với kết quả xét tuyển từ 20 điểm trở lên.

Thành tích của các em là kết quả của quá trình nỗ lực học tập, sự tận tâm của thầy cô và sự đồng hành của gia đình; đồng thời góp phần tiếp nối truyền thống hiếu học của quê hương Nguyễn Trãi.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Tuấn Phong tham dự lễ tuyên dương, khen thưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Nguyễn Trãi Dương Tuấn Kiệt, nhấn mạnh vai trò của giáo dục đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Nguyễn Trãi đề nghị Hội Khuyến học xã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể và thôn xóm để đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài; lan tỏa các mô hình "gia đình học tập", "dòng họ học tập", "cộng đồng học tập" và kịp thời biểu dương các tấm gương tiêu biểu.

Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho con em học tập; các em học sinh nuôi dưỡng ước mơ, không ngừng trau dồi tri thức, rèn luyện đạo đức, bản lĩnh và kỹ năng, phát huy truyền thống hiếu học của quê hương trong chặng đường mới.

Ban tổ chức khen thưởng học sinh trúng tuyển đại học năm 2026 với kết quả xét tuyển từ 20 điểm trở lên.

Đại diện cho các học sinh được vinh danh, em Phạm Thị Thùy Trâm (thôn Mão Xuyên), tân sinh viên Học viện Ngoại giao, gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo địa phương, thầy cô và gia đình; đồng thời hứa sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, chủ động tiếp thu kiến thức mới để đóng góp sức trẻ cho đất nước.

Lễ tuyên dương, khen thưởng thể hiện sự động viên thiết thực đối với các tân sinh viên, đồng thời lan tỏa tinh thần hiếu học trong cộng đồng, khuyến khích các thế hệ học sinh tiếp tục vươn lên, góp phần xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài và học tập suốt đời tại địa phương.