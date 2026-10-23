Hội Khuyến học xã Hiệp Đức trao 26 suất học bổng tặng học sinh khó khăn

Hội Khuyến học xã Hiệp Đức trao học bổng tặng học sinh khó khăn. Ảnh: GIA PHÚC

Chương trình học bổng do bác sĩ Alan L. Brooks tài trợ, thông qua kết nối của thầy giáo Huỳnh Văn Luận (nguyên giáo viên, hiện sinh sống tại thành phố Đà Nẵng) cùng ông Lê Công Ôn và ông Lê Văn Thuận.

Tại chương trình, 26 học sinh các xã Hiệp Đức, Việt An và Phước Trà được trao học bổng trị giá 2 triệu đồng/suất, với tổng kinh phí 52 triệu đồng; góp phần động viên, hỗ trợ các em vượt qua khó khăn, tiếp tục nỗ lực học tập và rèn luyện.

Dịp này, Hội Khuyến học xã Hiệp Đức ghi nhận và tri ân tấm lòng của nhà tài trợ cùng các cá nhân kết nối, đồng hành với công tác khuyến học, khuyến tài tại địa phương.