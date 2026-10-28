Hội Khuyến học Việt Nam và The Vietnam Foundation hợp tác đưa tri thức số đến mọi người dân

GS.TS. Nguyễn Thị Doan và ông Phạm Đức Trung Kiên, Chủ tịch VNF, chủ trì lễ ký kết. (Nguồn: BTC)

Lễ ký kết mở ra giai đoạn phối hợp mới, kết nối mạng lưới khuyến học với các giải pháp công nghệ giáo dục để mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho người dân.

GS.TS. Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, và ông Phạm Đức Trung Kiên, Chủ tịch VNF, chủ trì lễ ký kết. Tham dự buổi lễ có ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam; TS. Lê Thị Mai Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Ngọ Văn Khuyến, Phó Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Từ khuyến học bảo trợ đến khuyến học kiến tạo

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh rằng, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, tri thức và nguồn nhân lực chất lượng cao giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Việc thúc đẩy học tập suốt đời vì thế cần đi đôi với đổi mới phương thức khuyến học, mở rộng khả năng tiếp cận tri thức và nâng cao năng lực tự học của mỗi người.

Bám sát các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và giáo dục, Hội Khuyến học Việt Nam định hướng chuyển từ khuyến học thiên về hỗ trợ, bảo trợ sang “khuyến học kiến tạo”. Theo đó, bên cạnh hỗ trợ vật chất, công tác khuyến học cần tạo cơ hội, cung cấp công cụ và nền tảng để người dân chủ động học tập, từng bước làm chủ tri thức và thích ứng với những thay đổi của xã hội.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đánh giá việc hợp tác với VNF có ý nghĩa thiết thực trong việc thúc đẩy phong trào “Bình dân học vụ số”, đưa tài nguyên giáo dục mở và nền tảng học tập trực tuyến đến gần hơn với người dân. Đây cũng là hướng đi nhằm phát huy vai trò của công nghệ trong việc xây dựng các mô hình học tập, từ cá nhân đến gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị.

Kết nối mạng lưới khuyến học với nền tảng giáo dục số

Theo nội dung hợp tác, hai bên sẽ phối hợp giới thiệu và hỗ trợ triển khai mô hình Lớp học mở Bình dân học vụ số và Lớp học mở Khan Academy Vietnam (KAV) tại các địa phương, cơ quan, đơn vị và cộng đồng có nhu cầu; đồng thời nghiên cứu, thí điểm, đánh giá các mô hình “Công dân học tập”, “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”.

Một trọng tâm là thúc đẩy số hóa mô hình “Đơn vị học tập”, trước hết ở cấp xã. Trên cơ sở bộ tiêu chí do cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc chính thức xác nhận, VNF sẽ tài trợ và phối hợp phát triển phần mềm hỗ trợ quản lý, tự đánh giá, chấm điểm, thu thập minh chứng và theo dõi tiến độ. Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp về tiêu chí, yêu cầu nghiệp vụ và kết nối với hệ thống Hội các cấp, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan.

Hai bên cũng sẽ phối hợp tập huấn, chia sẻ học liệu và hướng dẫn nâng cao kỹ năng số, an toàn Internet, cũng như ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục cho cán bộ Hội, giáo viên và người học. Việc triển khai các mô hình sẽ gắn với nhu cầu thực tế, có theo dõi và đánh giá để rút kinh nghiệm trước khi xem xét mở rộng.

Trước lễ ký kết, mô hình Lớp học mở Bình dân học vụ số KAV đã được triển khai tại Tiến Thắng (thành phố Hà Nội), Lâm Bình và Nà Hang (tỉnh Tuyên Quang). Thông qua khóa học “An toàn Internet” trên nền tảng Khan Academy, chương trình ghi nhận 934 cán bộ tham gia, với tổng thời lượng học tập là 114.088 phút. Kết quả bước đầu cho thấy nền tảng số có thể hỗ trợ người học tiếp cận kiến thức về an toàn trên môi trường mạng, đồng thời tạo điều kiện hình thành thói quen tự học.

Hợp tác thực chất, mở rộng cơ hội học tập suốt đời

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Đức Trung Kiên, Chủ tịch VNF, bày tỏ vinh dự được đồng hành cùng Hội Khuyến học Việt Nam trong nỗ lực thúc đẩy giáo dục và học tập suốt đời. Ông đánh giá cao tầm nhìn đổi mới của Hội, đặc biệt là định hướng kết hợp mạng lưới khuyến học rộng khắp với các giải pháp công nghệ nhằm đưa tri thức đến nhiều nhóm đối tượng hơn.

Theo ông Kiên, hợp tác cần bắt đầu từ những mô hình thiết thực, được triển khai phù hợp với điều kiện tại cơ sở và được đánh giá dựa trên kết quả thực tế. Cách tiếp cận này giúp tập trung nguồn lực, hoàn thiện phương thức thực hiện trước khi mở rộng, qua đó nâng cao hiệu quả và tính bền vững của các hoạt động.

Lễ ký kết mở ra những định hướng hợp tác thiết thực và hiệu quả, góp phần thúc đẩy xã hội học tập trong kỷ nguyên số. (Nguồn: BTC)

Thông qua Chương trình Khan Academy Vietnam, VNF sẽ hỗ trợ nền tảng học tập số, học liệu và nguồn lực chuyên môn, kỹ thuật phù hợp với kế hoạch phối hợp giữa hai bên. Về phía Hội Khuyến học Việt Nam, hệ thống Hội từ Trung ương đến cơ sở sẽ đóng vai trò kết nối địa phương, vận động người học và tạo điều kiện đưa các mô hình vào thực tiễn.

Sự hợp tác giữa hai bên thể hiện định hướng gắn công tác khuyến học với chuyển đổi số: Không chỉ đưa người dân đến gần hơn với công nghệ, mà còn giúp công nghệ trở thành công cụ phục vụ học tập và phát triển năng lực. Qua đó, hai bên kỳ vọng góp phần thu hẹp khoảng cách tri thức và kỹ năng số, mở rộng cơ hội học tập suốt đời, từng bước xây dựng xã hội học tập trong đó mọi người dân đều có điều kiện chủ động học hỏi và phát triển.