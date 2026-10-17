Hội Khuyến học Việt Nam trao 120 triệu đồng học bổng cho học sinh, sinh viên có gia đình gặp nạn trên biển

Em Huỳnh Anh Minh, lớp 12/2 trường THPT Nguyễn Huệ, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng đại diện cho các học sinh, sinh viên nhận hỗ trợ phát biểu tại buổi lễ trao học bổng.

Tham dự buổi lễ trao học bổng có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo xã Núi Thành và xã Tam Hải, đại diện các trường cùng các gia đình và học sinh, sinh viên được nhận học bổng.

Hội Khuyến học Việt Nam đã xuất nguồn Quỹ Khuyến học Việt Nam tài trợ 120 triệu đồng học bổng cho 40 học sinh, sinh viên là con của các ngư dân gặp nạn trên tàu cá QNa-90859-TS.

Trước đó, Hội Khuyến học xã Núi Thành lập danh sách 40 học sinh, sinh viên cần được hỗ trợ, trong đó có 23 em là con của các ngư dân tử nạn, mất tích và 17 em có cha gặp nạn đã trở về. Các em đang theo học từ tiểu học đến đại học.

Hội Khuyến học xã Tam Hải cũng lập danh sách 4 học sinh, sinh viên cần được hỗ trợ. Mỗi em có một hoàn cảnh riêng, nhưng đều cần thêm sự quan tâm, động viên để việc học không bị gián đoạn bởi biến cố gia đình.

40 học sinh, sinh viên được nhận học bổng của Hội Khuyến học Việt Nam, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng, với tổng kinh phí 120 triệu đồng. Có những em còn ở lứa tuổi tiểu học, trung học cơ sở, đã phải đối diện với sự thiếu vắng người cha và những đổi thay lớn trong cuộc sống gia đình.

Dịp này, ông Văn Phú Chính, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển kỹ thuật tài nguyên nước (WATEC), cũng trao học bổng cho 4 học sinh, sinh viên là con các thuyền viên xã Tam Hải gặp nạn trên cùng con tàu, mỗi suất 3 triệu đồng, với tổng kinh phí 12 triệu đồng.

Các học sinh, sinh viên được nhận học bổng là con của các thuyền viên tàu cá QNa-90859-TS gặp nạn trên biển tháng 9/2026.

Theo tờ trình của Hội Khuyến học xã Núi Thành và xã Tam Hải, trong số các thuyền viên gặp nạn, có người được cứu sống, nhưng cũng có người tử nạn hoặc còn mất tích.

Với nhiều gia đình, người cha ra khơi không chỉ là lao động chính mà còn là chỗ dựa để vợ con duy trì cuộc sống, tiếp tục học hành. Khi tai họa bất ngờ ập đến, nỗi đau mất mát cùng những lo toan về sinh kế và chi phí học tập trở thành gánh nặng đối với người ở lại.

Em Phạm Đinh Thành Đạt, sinh năm 2013, và em Phạm Đinh Thùy Quyên, sinh năm 2016, là hai chị em có cha là anh Phạm Văn Tình, người gặp nạn và mất tích trên biển. Theo hồ sơ của địa phương, gia đình có ba người con còn nhỏ; người mẹ phải làm công việc giao hàng với thu nhập không ổn định để trang trải cuộc sống. Khi gia đình mất đi nguồn lao động chính, việc chăm sóc con cái và bảo đảm chi phí học tập càng trở nên khó khăn.

Một hoàn cảnh khác là gia đình em Trần Thị Bảo Thy, sinh năm 2012, Trần Thị Bảo Ngọc, sinh năm 2016, và Trần Bảo Anh, sinh năm 2019. Cha các em là anh Trần Văn Vi, người mất tích trong vụ tai nạn. Gia đình có ba con nhỏ đang tuổi ăn học, trong khi nguồn thu nhập chính trước đây phụ thuộc vào người cha. Biến cố bất ngờ khiến cuộc sống của người ở lại thêm chật vật, từ việc bảo đảm sinh hoạt hằng ngày đến chăm lo cho các con tiếp tục đến trường.

Em Nguyễn Duy Thuận, sinh năm 2012, đang học lớp 9, và anh Nguyễn Duy Thọ, sinh năm 2007, đang học năm thứ hai tại Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, cũng có cha là anh Nguyễn Huỳnh Hùng, người gặp nạn và mất tích trên biển. Theo danh sách rà soát, gia đình còn có mẹ già, ba người con nhỏ; cuộc sống vốn không dư dả, mọi chi tiêu phụ thuộc nhiều vào những chuyến biển của người cha. Sự mất tích của người trụ cột khiến gia đình thêm khó khăn, đồng thời đặt ra những lo lắng về con đường học tập của các con.

Không chỉ học sinh phổ thông, những sinh viên đang học đại học cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ biến cố. Em Trần Nguyễn Anh Tú, sinh năm 2004, đang học tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng. Cha em là anh Trần Luận, người mất tích trong vụ tai nạn. Theo hồ sơ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; mẹ em làm công nhân may, thường xuyên đau ốm, trong khi các con vẫn đang trên hành trình học tập, lập thân, lập nghiệp...

Những trường hợp ấy cho thấy hậu quả của tai nạn biển không chỉ là nỗi đau trước mắt mà còn ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống và việc học của con em ngư dân. Các em nhỏ cần được chăm lo trong những năm tháng trưởng thành; những sinh viên cần thêm điều kiện để tiếp tục chương trình đào tạo, hướng đến một tương lai tự lập và có thể phụ giúp gia đình.

Hội Khuyến học Việt Nam và thành phố Đà Nẵng hỗ trợ các em sau biến cố cũng là việc làm thiết thực nhằm thực hiện mục tiêu khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Điều mong mỏi hơn cả là các em có đủ nghị lực vượt qua nỗi đau mất mát, tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và từng bước xây dựng tương lai bằng chính nỗ lực của mình.

Ngày 26/8/2026, Văn phòng Ban chỉ huy phòng thủ dân sự Đà Nẵng nhận được tin báo từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV thông báo tàu cá QNa 90859 TS hành nghề câu mực do ông Huỳnh Văn Trí (47 tuổi, xã Núi Thành, Đà Nẵng) làm thuyền trưởng, trên tàu có 49 thuyền viên, bị mất liên lạc. Tàu cá QNa 90859 TS xuất bến ngày 29/7 từ cảng An Hòa, xã Núi Thành, Đà Nẵng, vươn khơi bám biển. Ngày 28/8, lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường đã phát hiện, cứu vớt được tổng số 32 thuyền viên của tàu cá QNa 90859 TS, sức khỏe rất yếu. Tàu KN 472 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tiếp nhận 32 thuyền viên của tàu cá QNa 90859 TS bị nạn từ 2 tàu cá BĐ 98960 TS và BĐ 98848 TS. Tàu KN 472 đưa 32 ngư dân về đảo Trường Sa Lớn, quần đảo Trường Sa, để chăm sóc y tế. Sáng 3/9, tàu Trường Sa 18 (thuộc Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân) đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh đưa 32 ngư dân tàu cá QNa 90859 TS của Đà Nẵng gặp nạn trên biển vào bờ an toàn. Tối 3/9, các ngư dân tàu cá QNa 90859 TS được đưa trở về đoàn tụ với gia đình. Nguồn: Báo Chính phủ