Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động Kỷ niệm 30 năm thành lập

Ngày 25/9, tại Hà Nội, Hội Khuyến học Việt Nam đã tổ chức gặp mặt lãnh đạo các cơ quan Trung ương, lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí, truyền thông cung cấp thông tin về chuỗi hoạt động ý nghĩa hướng tới Kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Khuyến học Việt Nam. GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam chủ trì buổi gặp mặt.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, GS.TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam nhấn mạnh: Trải qua 30 năm hoạt động, Hội Khuyến học Việt Nam ngày càng được củng cố và phát triển, trở thành một tổ chức xã hội có mạng lưới rộng khắp, làm nòng cốt tập hợp đông đảo cán bộ, hội viên và các lực lượng xã hội cùng tham gia thúc đẩy khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập...

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Thời gian qua, Hội Khuyến học Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, các cơ quan báo chí, truyền thông tích cực tuyên truyền, vận động và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm khuyến khích mọi người, mọi nhà học tập; quan tâm hỗ trợ người học có hoàn cảnh khó khăn; khuyến khích tài năng; xây dựng các mô hình học tập phù hợp với từng gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị.

Hội Khuyến học Việt Nam tiếp tục mong muốn sẽ nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của cơ quan báo chí trong việc lan tỏa giá trị của học tập suốt đời, giới thiệu những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương vượt khó học tập và những đóng góp của các tổ chức, cá nhân đối với sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, đặc biệt là tuyên truyền sâu đậm về chuỗi các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập hội.

GS.TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng cho biết, chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Khuyến học Việt Nam sẽ bao gồm nhiều hoạt động ý nghĩa.

Mở màn là Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026–2031. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của Hội diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực, năng lực học tập của công dân và khả năng thích ứng trước những biến đổi nhanh chóng của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Cùng với Đại hội VII và Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập Hội, Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc và Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 387/QĐ-TTg và Quyết định số 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021–2025 là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm đánh giá kết quả triển khai các mô hình học tập trong thực tiễn.

Đại hội là dịp tôn vinh các mô hình học tập tiêu biểu, đồng thời chia sẻ những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, cổ vũ, nhân rộng các điển hình tiên tiến...