Hội Khuyến học Tuyên Quang tuyên dương, trao học bổng Tân Trào tiếp sức đến trường cho 110 em học sinh, sinh viên vượt khó

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, lãnh đạo Hội Khuyến học Tuyên Quang và các đơn vị, doanh nghiệp trao học bổng Tân Trào tiếp sức đến trường cho 50 em học sinh, sinh viên vượt khó tiêu biểu.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang; Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; Đỗ Hùng Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Việt Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ sở giáo dục, đơn vị tài trợ và các em học sinh, sinh viên được tuyên dương, nhận học bổng.

Trao học bổng "Tân Trào tiếp sức đến trường" cho 110 học sinh, sinh viên vượt khó của tỉnh Tuyên Quang

Năm 2026, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên toàn tỉnh Tuyên Quang tiếp tục nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân.

Hội Khuyến học được triển khai tại 124 xã, phường, với hơn 581.000 hội viên, chiếm 31,2% dân số toàn tỉnh. Công tác vận động xây dựng Quỹ Khuyến học được chú trọng, góp phần huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Tại chương trình, Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang trao học bổng "Tân Trào tiếp sức đến trường" cho 60 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trúng tuyển đại học năm 2026, mỗi suất 3 triệu đồng.

Trong số này, 56 em ở xa được hỗ trợ thêm 200.000 đồng/em chi phí đi lại; Đồng thời, Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang trao học bổng, khen thưởng cho 50 học sinh, sinh viên vượt khó tiêu biểu, gồm 10 sinh viên Trường Đại học Tân Trào, 10 sinh viên Trường Cao đẳng Tuyên Quang và 30 học sinh Trường Trung học Cơ sở Thái Hòa.

Các em được nhận học bổng có hoàn cảnh khó khăn, nhiều em mồ côi cha mẹ, thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có người thân mắc bệnh hiểm nghèo hoặc sinh sống tại vùng sâu, vùng xa vượt lên những thiếu thốn trong cuộc sống, các em vẫn kiên trì học tập, rèn luyện và đạt kết quả tốt.

Mỗi suất học bổng không chỉ góp phần giảm bớt gánh nặng kinh tế mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để các em vững bước trên con đường học tập.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang và các nhà tài trợ trao Giấy khen và học bổng cho các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập năm 2026.

Dấu mốc 20 năm lan tỏa tinh thần khuyến học, khuyến tài

Phát biểu tại buổi lễ, bà Vũ Thị Bích Việt, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, chương trình "Tân Trào tiếp sức đến trường" là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2026 đánh dấu 20 năm chương trình được triển khai, tiếp tục khẳng định ý nghĩa nhân văn và sức lan tỏa của phong trào khuyến học, khuyến tài trên toàn tỉnh Tuyên Quang.

Trước nhu cầu hỗ trợ học tập ngày càng lớn, việc tiếp tục củng cố và phát triển Quỹ Khuyến học có ý nghĩa quan trọng, góp phần huy động thêm nguồn lực xã hội, tạo điều kiện để các em vượt khó, vươn lên trong học tập.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà tài trợ ủng hộ Quỹ Khuyến học tỉnh tuyên Quang tại buổi lễ.

Đẩy mạnh công tác khuyến học và huy động nguồn lực xã hội hóa

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang ghi nhận, biểu dương những kết quả các cấp Hội Khuyến học đạt được; đồng thời cảm ơn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã đồng hành với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh Tuyên Quang.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố tổ chức Hội sau sắp xếp đơn vị hành chính; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy hiệu quả hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng và tăng cường phối hợp giữa Hội Khuyến học với ngành Giáo dục và Đào tạo.

Đồng thời, cần kịp thời rà soát, hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hạn chế tình trạng bỏ học do điều kiện kinh tế; quan tâm hỗ trợ học bổng, sách vở, chi phí đi lại, tạo điều kiện để các em yên tâm học tập.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang mong muốn các em tiếp tục nỗ lực vươn lên, nuôi dưỡng khát vọng, phấn đấu trở thành những công dân có ích, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên vượt khó tiêu biểu năm học 2025-2026 và trao học bổng "Tân Trào tiếp sức đến trường" năm 2026.

Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang phát động, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và nhà hảo tâm chung tay ủng hộ Quỹ Khuyến học tỉnh Tuyên Quang.

Tại chương trình, các tổ chức, đơn vị và nhà hảo tâm đã ủng hộ Quỹ Khuyến học tỉnh Tuyên Quang với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng, góp phần bổ sung nguồn lực chăm lo, hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Chương trình "Tân Trào tiếp sức đến trường" tiếp tục lan tỏa tinh thần hiếu học, truyền thống tương thân tương ái và trách nhiệm của toàn xã hội; khẳng định vai trò kết nối các nguồn lực xã hội của Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.