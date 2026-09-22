Hội Khuyến học Tuyên Quang tập huấn nghiệp vụ công tác khuyến học cho cán bộ cơ sở

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, triển khai những văn bản quan trọng của Trung ương và của tỉnh về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030, trong đó có các Quyết định số 1373/QĐ-TTg, 387/QĐ-TTg, 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 29/4/2026 của UBND tỉnh Tuyên Quang; Hướng dẫn số 165/HD-HKH ngày 17/9/2026 của Hội Khuyến học tỉnh; Quyết định số 242/QĐ-KHVN và 324/QĐ-KHVN của Hội Khuyến học Việt Nam về bộ tiêu chí đánh giá, công nhận các mô hình học tập; Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT quy định về đánh giá, công nhận "Cộng đồng học tập" cấp xã.

Bà Vũ thị Bích Việt, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Tuyên Quang khai mạc Hội nghị tập huấn.

Các đại biểu được hướng dẫn sử dụng phần mềm đánh giá mô hình "Công dân học tập", kết hợp thực hành trực tiếp trên máy tính và điện thoại.

Nội dung tập huấn tập trung hướng dẫn quy trình, bộ tiêu chí đánh giá, phương pháp đăng ký và xếp loại 5 mô hình học tập gồm: "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập", "Đơn vị học tập" và "Công dân học tập".

Thông qua trao đổi, hướng dẫn và thực hành, các đại biểu được giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác khuyến học tại cơ sở, đồng thời nâng cao kỹ năng tổ chức thực hiện và đánh giá các mô hình học tập.

Qua đó, giúp Hội Khuyến học các xã chủ động tham mưu, triển khai và đánh giá kết quả xây dựng các mô hình học tập năm 2026, góp phần đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.