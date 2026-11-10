Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở

Khuyến học tỉnh Tuyên Quang phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao năng lực triển khai, đánh giá các mô hình học tập năm 2026.

Lớp tập huấn có sự tham gia của 429 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác khuyến học cấp xã; đại diện trung tâm học tập cộng đồng cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên phụ trách triển khai các mô hình học tập tại các cơ quan, đơn vị, trường học trên toàn tỉnh Tuyên Quang.

Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang Chuẩn hóa quy trình đánh giá 5 mô hình học tập

Tại lớp tập huấn, báo cáo viên đã truyền đạt những nội dung trọng tâm về chủ trương, quy định xây dựng xã hội học tập và phong trào học tập suốt đời; đồng thời nhấn mạnh vai trò của 5 mô hình: "Công dân học tập", "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập" và "Đơn vị học tập".

Cùng nội dung này, các học viên được hướng dẫn cụ thể quy trình đăng ký, triển khai, theo dõi, thu thập minh chứng và lập hồ sơ tự đánh giá đề nghị công nhận mô hình theo bộ tiêu chí hiện hành.

Trọng tâm của khóa tập huấn tập trung vào việc ứng dụng phần mềm đánh giá "Công dân học tập", phương pháp quản lý số liệu, quy chuẩn lập báo cáo và làm rõ trách nhiệm thực thi của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ khuyến học cơ sở được củng cố kiến thức và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn.

Đây là cơ sở quan trọng để các địa phương triển khai, đánh giá các mô hình học tập bảo đảm thực chất, đồng bộ và đúng quy định, góp phần thúc đẩy phong trào học tập suốt đời trên toàn tỉnh Tuyên Quang.