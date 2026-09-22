Hội Khuyến học tỉnh triển khai các văn bản về khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập

Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác khuyến học năm 2026 cho cán bộ Hội và đại diện các thôn.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, triển khai các văn bản quan trọng của Trung ương và của tỉnh về công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030.

Nội dung tập huấn tập trung hướng dẫn quy trình, bộ tiêu chí đánh giá, phương pháp đăng ký và xếp loại 5 mô hình học tập, gồm: “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” và “Công dân học tập”.

Các đại biểu cũng được hướng dẫn sử dụng phần mềm đánh giá mô hình “Công dân học tập”, kết hợp thực hành trực tiếp trên máy tính và điện thoại. Qua trao đổi, hướng dẫn và thực hành, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác khuyến học tại cơ sở được giải đáp, góp phần nâng cao kỹ năng tổ chức thực hiện và đánh giá các mô hình học tập.

Hội nghị giúp Hội Khuyến học các xã chủ động tham mưu, triển khai và đánh giá kết quả xây dựng các mô hình học tập năm 2026; qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh.