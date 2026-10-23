Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn chuyển đổi số gắn với triển khai 5 mô hình học tập năm 2026

Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Tư pháp, lãnh đạo HKH các xã, phường và cán bộ được phân công phụ trách công tác chuyên môn, công nghệ thông tin của các xã, phường cùng đại diện các chi HKH trực thuộc HKH tỉnh.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt chuyên đề chuyển đổi số gắn với công tác khuyến học. Đồng thời, được hướng dẫn thực hiện đánh giá mô hình “Công dân học tập” tại địa chỉ congdanhoctap.vn; hướng dẫn triển khai các nội dung đánh giá các mô hình: “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các mô hình học tập tại cơ sở và chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp tháo gỡ.

Các đại biểu được hướng dẫn thực hiện đánh giá mô hình “Công dân học tập”

Qua hội nghị, đội ngũ cán bộ khuyến học được nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm quản lý, đánh giá, công nhận các mô hình học tập, góp phần nâng cao hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh.