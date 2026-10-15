Hội Khuyến học tỉnh Sơn La kỷ niệm 25 năm xây dựng, phát triển

Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Khuyến học Việt Nam, 25 năm thành lập Hội Khuyến học tỉnh Sơn La

Các đại biểu tham dự chương trình.

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Hội Khuyến học tỉnh Sơn La từng bước củng cố tổ chức, mở rộng mạng lưới hội viên, đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đến nay, toàn tỉnh có 75 hội khuyến học xã, phường, 4.070 chi hội, với trên 420.000 hội viên. Các mô hình học tập được triển khai rộng khắp, với 743.000 “Công dân học tập”, trên 244.000 “Gia đình học tập”, gần 2.000 “Cộng đồng học tập”, gần 1.200 “Dòng họ học tập” và trên 900 “Đơn vị học tập”.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Công tác vận động, xây dựng quỹ khuyến học được đẩy mạnh thông qua các chương trình, mô hình như “Nuôi em khuyến học”, “Tết cho em”, “Học không bao giờ cùng”, “Cùng em đến trường”, “Quỹ học bổng Tô Hiệu”, “Nuôi lợn khuyến học”, “Ao cá khuyến học”… Hằng năm hỗ trợ hàng nghìn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong giảng dạy và học tập.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận, biểu dương những kết quả Hội Khuyến học tỉnh Sơn La đạt được trong 25 năm qua. Đồng chí đề nghị Hội tiếp tục củng cố tổ chức, nhân rộng các mô hình học tập hiệu quả; đổi mới tuyên truyền, nâng cao nhận thức về học tập trong kỷ nguyên số; gắn khuyến học, khuyến tài với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển đổi số địa phương; huy động nguồn lực hỗ trợ học sinh khó khăn, lan tỏa tinh thần tự học, học tập suốt đời, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng tặng hoa chúc mừng Hội Khuyến học tỉnh.

Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức trao giải Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Cuộc thi thu hút 91 tác giả đến từ các tỉnh, thành phố tham gia, với 187 tác phẩm. Các sáng tác tập trung ca ngợi truyền thống hiếu học, lan tỏa tinh thần học tập suốt đời, khơi dậy ý thức xây dựng xã hội học tập; thể hiện khát vọng vươn lên của đồng bào các dân tộc Sơn La trong kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế.

Ban tổ chức trao giải A cho các tác giả.

Ban tổ chức trao giải B cho các tác giả.

Ban tổ chức đã trao 4 giải A, 10 giải B, 15 giải C và 21 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc. Cuộc thi góp phần lan tỏa truyền thống hiếu học, cổ vũ tinh thần học tập suốt đời và nâng cao nhận thức về xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh.

Ban tổ chức trao giải C cho các tác giả có tác phẩm đạt giải.

Ban tổ chức trao giải khuyến khích cho các tác phẩm đạt giải.

Ngoài ra, Hội Khuyến học tỉnh trao giải Tập thể xuất sắc cho 2 tập thể có thành tích trong công tác tuyên truyền, vận động tham gia, hưởng ứng và lan tỏa ý nghĩa của cuộc thi; đồng thời tri ân các thế hệ cán bộ khuyến học đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh.

Hội Khuyến học tỉnh trao giải Tập thể xuất sắc có thành tích trong công tác tuyên truyền, vận động tham gia, hưởng ứng và lan tỏa ý nghĩa của cuộc thi.

Hội Khuyến học tỉnh tặng hoa tri ân các thế hệ cán bộ hội khuyến học.