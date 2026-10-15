Hội Khuyến học tỉnh Sơn La 25 năm thắp sáng ngọn lửa tri thức, xây dựng xã hội học tập

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La Nguyễn Mạnh Hùng tặng hoa chúc mừng Hội Khuyến học tỉnh Sơn La.

25 năm hành trình "cánh tay nối dài" đưa tri thức đến với với đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La

Phát biểu ôn lại truyền thống tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sơn La Mai Thu Hương nhấn mạnh, tiếp nối truyền thống hiếu học quý báu của dân tộc và sự ra đời của Hội Khuyến học Việt Nam, ngày 23/10/2001, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành quyết định thành lập Hội Khuyến học tỉnh Sơn La.

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, hệ thống tổ chức Hội Khuyến học tỉnh Sơn La đã không ngừng lớn mạnh, thực sự trở thành "cánh tay nối dài" đưa ánh sáng tri thức đến với từng bản mường, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Đến nay, hệ thống tổ chức Hội đã phát triển rộng khắp. Toàn tỉnh Sơn La hiện có 75 hội khuyến học xã, phường, 4.070 chi hội, với trên 420.000 hội viên (chiếm 30% dân số toàn tỉnh) trực tiếp đưa phong trào đến với toàn dân.

Các phong trào xây dựng xã hội học tập phát triển sâu rộng, đạt và vượt chỉ tiêu hằng năm với 743.000 "Công dân học tập", trên 244.000 "Gia đình học tập", gần 2.000 "Cộng đồng học tập", gần 1.200 "Dòng họ học tập" và trên 900 "Đơn vị học tập".

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Sơn La tặng hoa tri ân các thế hệ cán bộ hội khuyến học.

Năm 2024, thành phố Sơn La vinh dự được UNESCO vinh danh vào mạng lưới "Thành phố học tập toàn cầu", tạo nền tảng vững chắc cho Liên minh Cộng đồng học tập tại 4 xã phường trung tâm.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Quỹ Khuyến học được đẩy mạnh qua nhiều mô hình sáng tạo như "Nuôi em khuyến học", "Tết cho em", "Học không bao giờ cùng", "Cùng em đến trường", "Quỹ học bổng Tô Hiệu", "Nuôi lợn khuyến học", "Ao cá khuyến học"...

Mỗi năm, nguồn lực xã hội hóa hàng chục tỷ đồng đã kịp thời trao hàng ngàn suất học bổng cho học sinh, sinh viên, người lớn có hoàn cảnh khó khăn và biểu dương các tấm gương xuất sắc.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La Nguyễn Mạnh Hùng và Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sơn La Mai Thu Hương trao Giải A cho các tác giả.

Phát biểu tại chương trình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận, biểu dương những kết quả Hội Khuyến học tỉnh Sơn La đạt được trong 25 năm qua.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La đề nghị Hội tiếp tục củng cố tổ chức, nhân rộng các mô hình học tập hiệu quả; đổi mới tuyên truyền, nâng cao nhận thức về học tập trong kỷ nguyên số; gắn khuyến học, khuyến tài với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển đổi số địa phương; huy động nguồn lực hỗ trợ học sinh khó khăn, lan tỏa tinh thần tự học, học tập suốt đời, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài.

Trao giải thưởng Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật về khuyến học

Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh Sơn La tổ chức trao giải Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Cuộc thi thu hút 91 tác giả đến từ các tỉnh, thành phố tham gia, với 187 tác phẩm.

Các sáng tác tập trung ca ngợi truyền thống hiếu học, lan tỏa tinh thần học tập suốt đời, khơi dậy ý thức xây dựng xã hội học tập; thể hiện khát vọng vươn lên của đồng bào các dân tộc Sơn La trong kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế.

Ban tổ chức đã trao 4 giải A, 10 giải B, 15 giải C và 21 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc. Cuộc thi góp phần lan tỏa truyền thống hiếu học, cổ vũ tinh thần học tập suốt đời và nâng cao nhận thức về xây dựng xã hội học tập toàn tỉnh Sơn La.

Ban tổ chức trao giải C cho các tác giả có tác phẩm đạt giải.

Ban tổ chức trao giải C cho các tác giả có tác phẩm đạt giải.

Hội Khuyến học tỉnh Sơn La cũng trao giải Tập thể xuất sắc cho 2 tập thể có thành tích trong công tác tuyên truyền, vận động tham gia, hưởng ứng và lan tỏa ý nghĩa của cuộc thi.

Tại buổi lễ, ban tổ chức cũng dành những tình cảm trân trọng để tri ân các thế hệ cán bộ khuyến học - những người đã tận tụy cống hiến thầm lặng cho phong trào khuyến học, khuyến tài của địa phương suốt những năm qua.

Bước vào giai đoạn mới, yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng xã hội học tập toàn diện đang đặt ra những nhiệm vụ lớn. Hội Khuyến học tỉnh Sơn La nguyện tiếp tục đoàn kết và đổi mới sáng tạo, phát huy truyền thống vẻ vang. Mỗi cán bộ Hội Khuyến học tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết.

Tinh thần "Học không bao giờ cùng" sẽ không dừng lại ở một khẩu hiệu, mà trở thành triết lý sống, nét đẹp văn hóa và động lực tự thân của mỗi người dân Sơn La.