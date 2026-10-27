Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi

Sáng 27.10, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Dự đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên; Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Phạm Thị Hòe; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Ngọc cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và đại diện hội viên khuyến học trong tỉnh.

Tại đại hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi nhận cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam

Giai đoạn 2020 – 2025, công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh có gần 3.900 tổ chức khuyến học với gần 374.000 hội viên. Các cấp hội đã vận động gần 173 tỉ đồng, trao 362.799 suất học bổng với tổng trị giá gần 122 tỉ đồng, hỗ trợ học sinh, sinh viên vượt khó, học giỏi.

Cùng với đó, các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” và “Công dân học tập” được triển khai đồng bộ, góp phần lan tỏa tinh thần tự học, học tập suốt đời trong cộng đồng. Toàn tỉnh có trên 281.000 công dân học tập, hơn 251.000 gia đình học tập, 708 dòng họ học tập, 970 đơn vị học tập và 1.250 cộng đồng học tập.

Các đơn vị ủng hộ quỹ khuyến tài Phạm Văn Đồng tại đại hội

Từ năm 2023 đến nay, Hội Khuyến học tỉnh còn triển khai trao học bổng “Học không bao giờ cùng”, động viên, khuyến khích các tầng lớp nhân dân nâng cao tinh thần tự học, học tập thường xuyên, học tập suốt đời.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Ngọc ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Hội Khuyến học các cấp; đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Hội tiếp tục củng cố tổ chức vững mạnh từ cơ sở, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời gắn với chuyển đổi số.

Công tác khuyến học cần chú trọng hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới; tăng cường phối hợp với ngành giáo dục, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong xây dựng xã hội học tập.

Quỹ Khuyến học Việt Nam trao học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên vùng biên giới khó khăn của tỉnh

Nhiệm kỳ 2026 – 2031, Hội Khuyến học tỉnh xác định tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, huy động các nguồn lực xã hội chăm lo sự nghiệp giáo dục, lấy khuyến học trong gia đình, dòng họ, nhà trường và cơ quan làm nền tảng. Hội phấn đấu nâng tỉ lệ hội viên lên 23% dân số; 100% trường học và 90% cơ quan, đơn vị có tổ chức khuyến học; vận động Quỹ Khuyến học đạt từ 5 – 7 tỉ đồng mỗi năm.

Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi khóa I, nhiệm kỳ 2026 – 2031 ra mắt đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi khóa I, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ông Võ Thanh An tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Với phương châm “Đoàn kết – Đổi mới – Phát triển – Hiệu quả”, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục phát huy vai trò kết nối, huy động nguồn lực xã hội, mở rộng cơ hội học tập cho mọi người dân, góp phần xây dựng xã hội học tập và thúc đẩy Quảng Ngãi phát triển nhanh, bền vững.