Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai trao 60 suất học bổng tại Bảo Thắng

Dự chương trình có đồng chí Triệu Tiến Thịnh - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai; đại diện Thường trực, Ban Thường vụ Hội Khuyến học các xã Bảo Thắng, Xuân Quang, Gia Phú, Phong Hải, Tằng Loỏng; cùng các em học sinh được nhận học bổng.

Quang cảnh chương trình.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá kết quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; trao đổi kinh nghiệm trong củng cố tổ chức hội, huy động nguồn lực và chăm lo, động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Theo báo cáo tại hội nghị, công tác khuyến học tại các xã trong cụm đạt nhiều kết quả tích cực. Hội Khuyến học xã Xuân Quang hiện có hơn 7.600 hội viên; quỹ khuyến học xã đã khen thưởng 150 học sinh với tổng số tiền 15 triệu đồng; hỗ trợ học sinh thi học sinh giỏi 4 triệu đồng.

Hội Khuyến học xã Gia Phú có 7.425 hội viên, với 28 chi hội. Hội đã vận động, trao quà cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 25 triệu đồng; tuyên dương 30 học sinh nghèo vượt khó với số tiền 9 triệu đồng.

Hội Khuyến học xã Phong Hải hiện có 3.018 hội viên; đã duy trì các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, trong đó có 4 dòng họ học tập tiêu biểu.

Hội Khuyến học xã Tằng Loỏng có hơn 3.800 hội viên, tiếp tục duy trì các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”, gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Tại xã Bảo Thắng, Hội Khuyến học xã có 5.465 hội viên, 32 chi hội trực thuộc. Trong năm 2026, Hội Khuyến học xã đã trao quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 15 triệu đồng; hỗ trợ 10 triệu đồng cho học sinh tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh; phối hợp tổ chức tuyên dương, khen thưởng 160 học sinh tiêu biểu và 5 giáo viên có thành tích xuất sắc năm học 2025 - 2026, với tổng kinh phí gần 40 triệu đồng; trao 24 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng), cho học sinh nghèo vượt khó.

Trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai trao 60 suất học bổng “Học không bao giờ cùng” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã khu vực Bảo Thắng, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng. Đây là nguồn động viên thiết thực, giúp các em có thêm điều kiện học tập, tiếp tục nỗ lực vươn lên.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai đề nghị các xã tiếp tục triển khai hiệu quả các mô hình khuyến học; xây dựng chương trình, kế hoạch vận động, phát triển quỹ khuyến học, góp phần thúc đẩy phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập ngày càng sâu rộng.