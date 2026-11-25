Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Huế Đinh Khắc Đính phát biểu tại lễ trao học bổng hiếu học.

Hội Khuyến học thành phố Huế Lan tỏa tinh thần hiếu học, chăm lo học sinh vượt khó

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 40 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó học tốt thuộc các địa phương: Phú Xuân, Thanh Thủy và Bình Điền.

Mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng, tổng kinh phí 20 triệu đồng do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh Huế tài trợ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Huế Đinh Khắc Đính biểu dương tinh thần nỗ lực của các em học sinh; đồng thời mong muốn các em tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, vượt qua nghịch cảnh, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng cống hiến để xứng đáng với sự quan tâm của gia đình và xã hội.

Hội Khuyến học thành phố Huế và nhà tài trợ trao học bổng cho học sinh vượt khó học tốt của các địa phương Phú Xuân, Thanh Thủy và Bình Điền.

Những phần quà thiết thực này góp phần san sẻ gánh nặng chi phí học tập với gia đình các em, tạo thêm động lực để các em vững bước đến trường.

Đây cũng là hoạt động ý nghĩa chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và thành công của Đại hội đại biểu Hội Khuyến học thành phố Huế lần thứ V, nhiệm kỳ 2026-2031; qua đó khẳng định vai trò cầu nối của Hội trong việc huy động nguồn lực xã hội hóa, lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài tại địa phương.