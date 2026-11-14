Hội Khuyến học Thanh Hóa phối hợp trao học bổng gia đình Giáo sư Lê Viết Ly lần thứ 19

Lễ trao học bổng của gia đình Giáo sư Lê Viết Ly lần thứ 19 cho học sinh, sinh viên tiêu biểu.

Học bổng gia đình Giáo sư Lê Viết Ly 19 năm đồng hành cùng phong trào khuyến học, khuyến tài xứ Thanh

Tại buổi lễ, Quỹ học bổng của gia đình Giáo sư Lê Viết Ly đã trao tặng học bổng cho 460 học sinh, sinh viên vượt khó học tốt, học giỏi; biểu dương 50 cán bộ quản lý giỏi, giáo viên giỏi, người làm công tác khuyến học xuất sắc và hỗ trợ kinh phí cho các trường học với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa Vương Văn Việt cho biết, nhờ đẩy mạnh xã hội hóa, phong trào xây dựng quỹ khuyến học trên địa bàn tỉnh phát triển rộng khắp với tổng nguồn quỹ hiện đạt 420 tỷ đồng (chưa kể quỹ khuyến học gia đình), dẫn đầu cả nước.

Trong suốt 19 năm đồng hành cùng ngành giáo dục xứ Thanh, gia đình Giáo sư Lê Viết Ly đã ủng hộ, tài trợ hơn 80 tỷ đồng để xây dựng trường học, trang bị thiết bị dạy học và trao thưởng. Đến nay, quỹ đã hỗ trợ gần 8.000 học sinh (mức 2 - 3 triệu đồng/em) và gần 500 sinh viên nhận học bổng xuyên suốt bậc đại học (mức 10 - 15 triệu đồng/năm).

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa và Tập đoàn Sun Group trao thưởng cho các giáo viên tiêu biểu.

Lan tỏa giá trị học bổng, tiếp nối truyền thống hiếu học, chung sức xây dựng xã hội học tập

Ghi nhận và đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong khẳng định, Lễ trao học bổng lần thứ 19 của gia đình Giáo sư Lê Viết Ly diễn ra đúng dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam mang ý nghĩa sâu sắc.

Chương trình vừa là lời tri ân tới đội ngũ nhà giáo, vừa góp phần lan tỏa trách nhiệm xã hội đối với sự nghiệp giáo dục. Phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, ngành giáo dục Thanh Hóa đã đạt nhiều dấu ấn nổi bật, tiêu biểu là thành tích 86/90 học sinh đoạt giải (trong đó có 8 giải Nhất) tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2025-2026.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Tập đoàn Sun Group trao học bổng cho các em học sinh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa trân trọng cảm ơn gia đình Giáo sư Lê Viết Ly cùng tập thể cán bộ, người lao động Tập đoàn Sun Group đã chung sức xây dựng xã hội học tập.

Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành và Hội Khuyến học tiếp tục huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, ưu tiên chăm lo cơ hội học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Nhắn nhủ tới các em học sinh, sinh viên nhận học bổng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa mong muốn các em giữ vững lòng tự trọng, trung thực, kiên trì vượt khó để làm chủ kiến thức, kỹ năng để tự tin lập nghiệp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa kỳ vọng thế hệ trẻ xứ Thanh sẽ luôn giữ tình cảm với quê hương và tiếp nối tinh thần sẻ chia, nâng đỡ các thế hệ đi sau khi có điều kiện, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.