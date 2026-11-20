Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị phối hợp với Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam tặng 100 xe đạp, 100 suất học bổng tiếp sức học sinh vượt khó.

Hội Khuyến học Quảng Trị tri ân nhà giáo, tiếp sức học sinh vượt khó đến trường

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao tặng 100 chiếc xe đạp (tổng trị giá 150 triệu đồng) cho 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc 4 trường: Tiểu học Đức Ninh, Trung học Cơ sở Đức Ninh, Trung học Cơ sở Đồng Phú và Trung học Cơ sở Đồng Sơn.

Bên cạnh đó, chương trình cũng trao 100 suất học bổng bằng tiền mặt (trị giá 1 triệu đồng/suất) nhằm biểu dương, khích lệ các em học sinh vượt khó vươn lên đạt thành tích tốt trong học tập.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện nhà tài trợ bày tỏ mong muốn những chiếc xe đạp sẽ trở thành người bạn đồng hành thiết thực, giúp rút ngắn khoảng cách đến trường, tạo điều kiện thuận lợi để các em yên tâm học tập và nuôi dưỡng ước mơ.

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), Hội Khuyến học Quảng Trị cùng đơn vị đồng hành cũng đã trao tặng 4 phần quà tri ân (trị giá 10 triệu đồng/suất) cho đại diện tập thể các trường học tham gia chương trình, góp phần động viên đội ngũ thầy cô giáo tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục địa phương.