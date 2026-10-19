Hội Khuyến học phường Nam Nha Trang trao 30 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 19-10, Hội Khuyến học phường Nam Nha Trang phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức chương trình “Tiếp sức đường đến trường”, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Lãnh đạo Hội Khuyến học phường và đại diện Trường Tiểu học Nam Nha Trang (phân hiệu Vĩnh Thái) trao học bổng cho các học sinh.

Tại chương trình, 30 học sinh Trường THCS Nam Nha Trang và Trường Tiểu học Nam Nha Trang (phân hiệu Phước Long 1; phân hiệu Vĩnh Thái) đã được trao học bổng trị giá 1 triệu đồng/suất. Đây là các học sinh thuộc hộ cận nghèo hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Lãnh đạo Hội Khuyến học phường Nam Nha Trang và Ban Giám hiệu Trường THCS Nam Nha Trang trao học bổng cho các học sinh.

Lãnh đạo Hội Khuyến học phường và Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Nam Nha Trang (phân hiệu Phước Long 1) trao học bổng cho các học sinh.

Tổng kinh phí trao học bổng là 30 triệu đồng, do Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Phước An Bình hỗ trợ, thông qua sự kết nối, vận động của Hội Liên hiệp phụ nữ phường.