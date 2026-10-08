Hội Khuyến học phường Nam Nha Trang: Đồng hành với học sinh, sinh viên nghèo vượt khó

Thời gian qua, Hội Khuyến học phường Nam Nha Trang đã tích cực vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, tiếp thêm động lực để các em tiếp tục đến trường.

Nâng đỡ bước chân đến trường

Đón đoàn công tác của Hội Khuyến học phường Nam Nha Trang đến trao học bổng tại nhà, em Nguyễn Tấn Tài (Tổ dân phố Thành Đạt) - học sinh lớp 12 Trường THPT Lý Tự Trọng, phường Nha Trang không giấu được xúc động.

Năm học trước, Tài đoạt giải nhì môn Hóa học trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh. Em rất muốn thi vào Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh để theo đuổi ước mơ trở thành giáo viên Hóa học, nhưng hoàn cảnh gia đình của em rất khó khăn.

Cả gia đình Tài hiện sống trong căn nhà lụp xụp ở cuối con hẻm nhỏ. Hai em của Tài đang tuổi đi học, nhưng 1 em mắc bệnh tim. Chi phí học tập, ăn ở luôn là nỗi lo thường trực của cha mẹ Tài. Với suất học bổng trị giá 10 triệu đồng, gia đình em có thêm một khoản để chuẩn bị cho chặng đường học tập phía trước. “Nhận được học bổng, em và bố mẹ rất vui. Suất học bổng này sẽ giúp gia đình có thêm điều kiện tích góp, chuẩn bị hành trang cho em bước vào đại học ”, Tài chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang (thứ 3 từ phải sang) trao học bổng cho em Nguyễn Tấn Tài.

Bà Nguyễn Thị Hoa - Tổ trưởng Tổ dân phố Thành Đạt, Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học cho biết, tổ dân phố hiện còn 23 hộ cận nghèo; nhiều học sinh có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Em Nguyễn Lê Phương Linh hiện sống cùng bà ngoại và em gái, cuộc sống chủ yếu dựa vào sự chăm lo của họ hàng, bà con. Em Phạm Nguyễn Bích Trân có cha bị tai biến, 1 em đang học lớp 2 theo chương trình hòa nhập và một em học lớp 9. “Từ đầu năm học tới nay, tổ dân phố đã vận động hỗ trợ khoảng 2.400 quyển vở cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, sự hỗ trợ của tổ chỉ được phần nào. Những suất học bổng của Hội Khuyến học phường đến vào lúc này có ý nghĩa rất lớn đối với các gia đình. Khi được tiếp sức đúng lúc, các em sẽ có thêm động lực yên tâm học tập và theo đuổi ước mơ”, bà Hoa nói.

Những suất học bổng trao tại Tổ dân phố Thành Đạt là một phần trong chương trình “Trao cơ hội - Viết tương lai” do Hội Khuyến học phường triển khai từ giữa tháng 9. Tính đến nay, chương trình đã trao 27 suất học bổng với tổng trị giá 200 triệu đồng cho các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Toàn bộ kinh phí chương trình do Hội Khuyến học phường vận động từ Công ty TNHH Đầu tư MK Holdings (trụ sở tại phường Nam Nha Trang).

Tích cực huy động các nguồn lực

Bà Lê Thị Thanh Phương - Chủ tịch Hội Khuyến học phường cho biết, hiện nay, hội có 50 chi hội khuyến học tại tổ dân phố cùng các chi hội khuyến học trường học, trực tiếp nắm bắt các hoàn cảnh cần được hỗ trợ học tập. Hội cũng phối hợp với các tổ dân phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường và các đơn vị liên quan rà soát, vận động, kết nối các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm với mong muốn đưa nguồn lực hỗ trợ đến đúng người, đúng thời điểm và có thể đồng hành trong quá trình học tập của các em. Thời gian tới, hội sẽ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường trao 30 suất học bổng với mức 1 triệu đồng/suất. Kinh phí do Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố Phước An Bình (phường Nam Nha Trang) vận động.

Giai đoạn 2021 - 2026, Hội Khuyến học phường đã kết nối, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, trao 296 suất học bổng với tổng trị giá hơn 67 triệu đồng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, khen thưởng 12.071 lượt học sinh đạt thành tích tốt trong học tập với tổng kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trao học bổng cho em Trần Thanh Nhân (Tổ dân phố Trường Đông).

Ông Nguyễn Văn Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường cho biết, trên địa bàn phường còn 575 hộ cận nghèo. Thời gian qua, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các đơn vị, trường học, tổ dân phố, đoàn thể luôn dành sự quan tâm đến việc học tập của các học sinh, sinh viên. Đối với những trường hợp đặc biệt khó khăn, lãnh đạo phường cùng Hội Khuyến học phường tới tận nhà trao học bổng, tặng quà để động viên kịp thời, nắm bắt tình hình của từng gia đình. Phường cũng chỉ đạo các đơn vị tích cực rà soát những trường hợp khó khăn, kết nối với các nhà tài trợ, mạnh thường quân để hỗ trợ các em có thêm điều kiện và động lực học tập.