Hội khuyến học phường Hải Châu, Đà Nẵng tuyên dương học sinh đoạt giải các cấp

Bà Huỳnh Thị Hương Giang, Chủ tịch Hội Khuyến học phường Hải Châu trao phần quà hỗ trợ tới các học sinh.

Ông Lê Tú Anh, Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hải Châu; Bà Huỳnh Thị Hương Giang, Chủ tịch Hội Khuyến học phường Hải Châu cùng lãnh đạo Hội Khuyến học phường, đại diện nhà tài trợ Giáo sư Trương Xuân Bình, Hội Cựu giáo chức phường, các chi hội trưởng khuyến học khu dân cư; học sinh được nhận hỗ trợ, tuyên dương, khen thưởng dự chương trình.

Tại chương trình, Hội Khuyến học phường Hải Châu trao hỗ trợ "Tiếp sức đến trường" cho 51 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với kinh phí 51 triệu đồng; tuyên dương, khen thưởng 120 học sinh đạt giải các cấp trong năm học 2025-2026, với kinh phí 54,7 triệu đồng.

Như vậy, tổng kinh phí hỗ trợ và khen thưởng tại chương trình là 105,7 triệu đồng, được trích từ Quỹ Khuyến học phường Hải Châu năm 2026.

Bà Huỳnh Thị Hương Giang, Chủ tịch Hội Khuyến học phường Hải Châu

Phát biểu tại chương trình, bà Huỳnh Thị Hương Giang, Chủ tịch Hội Khuyến học phường Hải Châu, cho biết chương trình được tổ chức nhằm kịp thời hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, biết vượt khó vươn lên trong học tập; đồng thời ghi nhận, biểu dương những học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi cấp quốc gia và cấp thành phố.

Theo bà Huỳnh Thị Hương Giang, mỗi suất học bổng, mỗi phần quà chứa đựng tình cảm, sự động viên và niềm tin của Hội Khuyến học cùng các nhà hảo tâm gửi đến các em.

"Chúng tôi mong những phần quà hôm nay sẽ tiếp thêm nghị lực để các em vượt qua khó khăn, tiếp tục học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ. Với những em đã đạt thành tích cao, đây cũng là sự ghi nhận, khích lệ để các em tiếp tục cố gắng, chinh phục những mục tiêu mới", bà Huỳnh Thị Hương Giang chia sẻ.

Chủ tịch Hội Khuyến học phường Hải Châu mong muốn từ những tình cảm và sự động viên nhận được, các em có thêm niềm tin, nghị lực để tiếp tục học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ và từng bước biến ước mơ thành hiện thực.

Đối với những học sinh còn gặp khó khăn, bà động viên các em luôn tin tưởng vào khả năng của mình, không mặc cảm trước hoàn cảnh. Với những học sinh đã đạt thành tích cao, tiếp tục nỗ lực để chinh phục những mục tiêu mới.

Hội Khuyến học phường Hải Châu mong muốn các em không chỉ học để đạt thành tích mà còn học để trưởng thành, biết yêu thương, sẻ chia và có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng.

Đại diện nhà tài trợ Giáo sư Trương Xuân Bình trao hỗ trợ cho 2 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi là Ngô Kim Băng Châu và Phạm Thùy Dương, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng.

Đặc biệt, tại chương trình, đại diện nhà tài trợ Giáo sư Trương Xuân Bình trao hỗ trợ cho 2 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi là Ngô Kim Băng Châu và Phạm Thùy Dương, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng. Sự hỗ trợ này góp thêm một điểm tựa để các em tiếp tục con đường học tập khi bước vào giảng đường đại học, nhất là đối với những học sinh còn khó khăn về điều kiện gia đình.