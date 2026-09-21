Hội Khuyến học Phú Thọ phối hợp trao 750 suất quà tiếp sức cho em đến trường

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ trao quà cho các em học sinh Mường Hoa.

Phú Thọ huy động 375 triệu đồng tiếp sức cho 750 học sinh khó khăn

Trong các ngày từ ngày 10 đến 15/9, Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ cùng Quỹ tấm lòng Việt (Đài Truyền hình Việt Nam), Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý cùng cấp ủy, chính quyền và Hội Khuyến học 15 xã, phường tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa.

Theo đó, Ban tổ chức đã trao 750 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) với tổng trị giá 375.000.000 đồng đến tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh.

Chương trình là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các cấp, các ngành và toàn xã hội, góp phần lan tỏa truyền thống tương thân tương ái, thúc đẩy công tác khuyến học, khuyến tài.

Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ cùng Quỹ tấm lòng Việt trao quà cho học sinh tại xã Bình Nguyên.

Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ cùng Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý trao quà cho các em học sinh.

Ban tổ chức trao quà cho học sinh vượt khó tại xã Vân Sơn.

Sự đồng hành này vừa mang giá trị vật chất vừa tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em học sinh vững bước tới trường, nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Đây cũng là nguồn động viên quan trọng để cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn cho sự nghiệp giáo dục, tạo điều kiện để mọi trẻ em đều được học tập và chắp cánh cho những ước mơ tương lai.