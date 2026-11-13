Hội Khuyến học Phú Thọ đồng hành cùng 'Khát vọng Lạc Hồng 2026' tại Hà Nội

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thị Oanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ Trần Minh Tuấn trao biểu trưng tặng 20 suất học bổng cho các tân sinh viên, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Chương trình do Hội Đồng hương Sinh viên Phú Thọ tại Hà Nội tổ chức dưới sự bảo trợ của Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ.

Hội Khuyến học Phú Thọ phối hợp trao tặng 20 suất học bổng và quà

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thị Oanh ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực học tập của các thế hệ sinh viên Phú Thọ tại Hà Nội, đồng thời đánh giá cao sự tâm huyết, trách nhiệm của ban tổ chức trong việc duy trì hoạt động thường niên ý nghĩa này suốt 13 năm qua.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ khẳng định, "Khát vọng Lạc Hồng" không chỉ là ngày hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm của sinh viên xa quê mà còn là nhịp cầu gắn kết tinh thần tương thân tương ái, lan tỏa truyền thống văn hiến và khơi dậy niềm tự hào về cội nguồn Đất Tổ trong thế hệ trẻ.

Sự đồng hành của các cấp, các ngành và thế hệ đi trước chính là điểm tựa để các em yên tâm rèn luyện, trưởng thành và góp phần xây dựng quê hương.

Trao tặng 20 suất học bổng và quà tặng dành cho các tân sinh viên, sinh viên có thành tích xuất sắc, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ đã phối hợp cùng Học bổng Khuyến học Nguyệt Trí trao tặng 20 suất học bổng và quà tặng (tổng trị giá 20 triệu đồng) cho các tân sinh viên, sinh viên đạt thành tích học tập xuất sắc và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, rèn luyện.

Chương trình "Khát vọng Lạc Hồng - Chào Tân Sinh viên Phú Thọ năm 2026" (mùa thứ 13) có sự đồng hành của Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ cùng các nhà tài trợ.

Sự quan tâm, đồng hành thiết thực của Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ cùng các nhà tài trợ là nguồn động viên lớn đối với cộng đồng sinh viên Đất Tổ tại Hà Nội.

Hoạt động này tiếp tục khẳng định nỗ lực thúc đẩy công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, qua đó tiếp thêm động lực để thế hệ trẻ Phú Thọ nuôi dưỡng hoài bão và ý thức cống hiến cho quê hương, đất nước.