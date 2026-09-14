Hội Khuyến học Ninh Bình và Sở Giáo dục và Đào tạo ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031

Hội Khuyến học Ninh Bình và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình ký kết Chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2026-2031.

6 nội dung phối hợp trọng tâm của Hội Khuyến học Ninh Bình giai đoạn 2026-2031

Tại hội nghị, Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình đã thống nhất ký kết chương trình hợp tác toàn diện với 6 nội dung trọng tâm:

Tham mưu chính sách: Phối hợp thực hiện hiệu quả các chủ trương, đề án của Trung ương và tỉnh về giáo dục, khuyến học, khuyến tài; lồng ghép mục tiêu vào kế hoạch phát triển giáo dục của tỉnh và định kỳ tháo gỡ khó khăn, nhân rộng các mô hình hay.

Nâng cao chất lượng giáo dục: Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, hạnh phúc; phát triển văn hóa đọc, văn hóa học đường; khuyến khích tự học, nghiên cứu khoa học, giáo dục STEM và ứng dụng công nghệ trong dạy và học.

Thúc đẩy học tập suốt đời: Nâng cao chất lượng các mô hình học tập; phát huy hiệu quả Trung tâm học tập cộng đồng; hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, phong trào "Bình dân học vụ số".

Chăm lo người học và bồi dưỡng nhân tài: Rà soát, hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo, đối tượng yếu thế; huy động nguồn lực xây dựng Quỹ "Học tập suốt đời", trao học bổng; biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thực hiện chuyển đổi số: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin; khai thác hiệu quả thư viện số, nền tảng học tập trực tuyến; nâng cao năng lực số và chia sẻ dữ liệu phục vụ xây dựng xã hội học tập.

Tuyên truyền, kiểm tra và thi đua: Đẩy mạnh công tác truyền thông; kiểm tra, đánh giá định kỳ, sơ kết, tổng kết và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Hà Lan Anh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Hà Lan Anh đánh giá cao sáng kiến và tinh thần chủ động của hai đơn vị. Chương trình phối hợp không chỉ tạo cơ chế gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa ngành giáo dục và tổ chức xã hội, mà còn là đòn bẩy quan trọng để Ninh Bình khơi dậy truyền thống hiếu học quê hương.

Theo Chương trình, Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân; hướng dẫn, nâng cao chất lượng các mô hình học tập; huy động nguồn lực xã hội, hỗ trợ người học; phát hiện, nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả; phối hợp kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết và đề xuất khen thưởng.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở giáo dục đưa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời vào nhiệm vụ thường xuyên; xây dựng môi trường học tập lành mạnh, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển văn hóa đọc, hỗ trợ người học có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình Lê Thị Thanh Hà phát biểu tại hội nghị.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình Nguyễn Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu chúc mừng sự thành công của hội nghị ký kết chương trình phối hợp.

Sự kiện ký kết thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh Ninh Bình trong việc nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương trong giai đoạn mới.

Nguyễn Ngọc Tú (Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình)