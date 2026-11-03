Hội Khuyến học Ninh Bình kiện toàn tổ chức, đổi mới hoạt động cụm thi đua

Bà Lê Thị Thanh Hà, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình và Thường trực, Ban thường vụ Hội trao quyết định thành lập, bổ nhiệm lãnh đạo văn phòng và ban phong trào.

Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình kiện toàn bộ máy tổ chức và cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031

Tại hội nghị, Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình công bố các quyết định phân công nhiệm vụ đối với 16 ủy viên Ban Thường vụ, 3 thành viên Thường trực Hội; Thành lập và Bổ nhiệm các chức danh Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, Trưởng ban, Phó Trưởng ban Phong trào theo Đề án tổ chức bên trong Hội đã được phê chuẩn.

Đồng thời, Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình công bố quyết định thành lập các Cụm thi đua Hội Khuyến học khối xã, phường, phân công 10 cụm trưởng, 24 cụm phó và thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Hội Khuyến học tỉnh.

Thường trực Hội khuyến học tỉnh Ninh Bình trao quyết định Cụm trưởng Cụm thi đua khối xã phường.

Đổi mới phương thức hoạt động Cụm thi đua và phong trào khuyến học

Việc công bố các quyết định có ý nghĩa quan trọng trong kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, tạo cơ sở để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội các cấp trong nhiệm kỳ mới.

Hội nghị cũng triển khai, hướng dẫn tổ chức và hoạt động của các Cụm thi đua Hội Khuyến học khối xã, phường nhiệm kỳ 2026-2031; giới thiệu đề cương quy chế hoạt động Cụm thi đua, định hướng xây dựng kế hoạch công tác hằng năm, đổi mới nội dung và phương thức tổ chức phong trào thi đua, gắn hoạt động thi đua với nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại địa phương.

Bên cạnh đó, Thường trực Hội triển khai một số nội dung chuẩn bị cho hội nghị sơ kết và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu của tỉnh, đồng thời dành thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm thống nhất phương thức tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các Cụm thi đua trong thời gian tới.

Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình công bố các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ và Cụm thi đua Hội Khuyến học khối xã, phường nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Lê Thị Thanh Hà, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh: Sau hợp nhất tỉnh Ninh Bình và Đại hội Hội Khuyến học nhiệm kỳ 2026-2031, việc kiện toàn tổ chức bên trong Hội, thành lập các Cụm thi đua là bước đổi mới quan trọng, tạo điều kiện tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ cơ sở và nâng cao hiệu quả phong trào.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình đề nghị các Ban, Bộ phận chuyên môn, Cụm thi đua và Hội Khuyến học các xã, phường khẩn trương ổn định tổ chức, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ; xây dựng Quy chế, Kế hoạch hoạt động cụ thể, thiết thực, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá; phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, khắc phục khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.

Trước mắt, các đơn vị tập trung chuẩn bị tốt Hội nghị biểu dương 5 mô hình học tập tiêu biểu của tỉnh, đồng thời xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2027, bảo đảm rõ trọng tâm, giải pháp và trách nhiệm thực hiện.

Các đại biểu dự hội nghị tham quan phường Hà Nam (Ninh Bình).

Với phương châm "Đoàn kết - Tâm huyết - Đổi mới - Phát triển", Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình quyết tâm nâng cao chất lượng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, lan tỏa tinh thần học tập suốt đời, góp phần xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng phát triển bền vững.

Nguyễn Ngọc Tú (Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình)