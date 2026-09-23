Hội Khuyến học Lào Cai tăng cường kiểm tra, khảo sát công tác khuyến học, khuyến tài tại cơ sở

Đoàn công tác Hội Khuyến học Lào Cai làm việc với Hội Khuyến học xã Lục Yên, Chi hội Khuyến học thôn 4 và các bộ phận liên quan.

Đoàn công tác Hội Khuyến học Lào Cai kiểm tra nhằm đánh giá thực chất kết quả triển khai công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại đơn vị cơ sở. Qua đó, đoàn kịp thời nắm bắt những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong công tác khuyến học từ cơ sở để kịp thời định hướng, tháo gỡ.

Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe Chi hội Khuyến học thôn 4 báo cáo tóm tắt các mặt công tác nổi bật về công tác phát triển hội viên, duy trì và phát triển Quỹ khuyến học, việc vận động con em chăm ngoan học giỏi, xây dựng các mô hình học tập như Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập toàn thôn.

Cùng với việc nghe báo cáo, đoàn công tác cũng trực tiếp kiểm tra hệ thống sổ sách, minh chứng hoạt động và khảo sát thực tế tại cộng đồng.

Tại buổi khảo sát, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai Triệu Tiến Thịnh biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của Chi hội Khuyến học thôn 4 cũng như sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Hội Khuyến học xã Lục Yên.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai đề nghị thời gian tới, Chi hội Khuyến học thôn 4 tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình học tập tiêu biểu, góp phần thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài tại địa phương đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực.