Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai Triệu Tiến Thịnh phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: CTT xã Mỏ Vàng

Khuyến học Mỏ Vàng vượt khó sau sáp nhập, kiện toàn vững chắc tổ chức Hội

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe báo cáo kết quả hoạt động năm 2026 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2027 của Hội Khuyến học xã.

Mỏ Vàng là xã miền núi có diện tích rộng, dân cư sinh sống phân tán, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số.

Sau khi địa phương sắp xếp từ 16 xuống còn 9 thôn và từ 6 cơ sở giáo dục xuống còn 3 trường, Hội Khuyến học xã tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành các văn bản chỉ đạo, đồng thời kiện toàn các chi hội để duy trì hoạt động khuyến học ở cơ sở.

Đến nay, cả 9 thôn và 3 trường học đều có chi hội khuyến học. Toàn xã Mỏ Vàng có 1.565 hội viên, tăng 5% so với đầu năm, chiếm 16% dân số.

Trong năm 2026, Hội Khuyến học xã Mỏ Vàng tổ chức 4 đợt tuyên truyền tập trung gắn với Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10), Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và phong trào "Bình dân học vụ số".

Toàn xã có 1.545 trong số 1.820 hộ đăng ký được công nhận danh hiệu "Gia đình học tập", đạt 84,9% số hộ đăng ký và chiếm 74,4% tổng số hộ toàn xã, vượt chỉ tiêu kế hoạch 70%.

3 dòng họ được công nhận danh hiệu "Dòng họ học tập", 8/9 thôn đạt danh hiệu "Cộng đồng học tập" và cả 3 trường được công nhận đạt chuẩn "Đơn vị học tập".

Đoàn công tác của Thường trực Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai cùng lãnh đạo xã Mỏ Vàng trao tặng 20 suất học bổng cho các em học sinh khó khăn của xã Mỏ Vàng.

Năm 2026, Hội Khuyến học xã Mỏ Vàng phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các đoàn thể, trường học và nhà hảo tâm vận động được 35 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học.

Hội đã trao học bổng, tặng sách vở, đồ dùng học tập, quần áo, xe đạp và hỗ trợ 52 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 20 triệu đồng. Hội cũng tuyên dương, khen thưởng 20 học sinh có thành tích xuất sắc, đạt giải trong các kỳ thi, với tổng số tiền 8 triệu đồng.

Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai trao 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Mỏ Vàng

Qua kiểm tra thực tế và lắng nghe ý kiến từ cơ sở, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai ghi nhận và biểu dương sự chủ động, linh hoạt của Hội Khuyến học xã Mỏ Vàng trong năm 2026.

Dù đối mặt với nhiều xáo trộn sau sáp nhập thôn, bản và trường học, Hội vẫn kịp thời kiện toàn tổ chức, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra; đặc biệt là quản lý công khai, minh bạch Quỹ Khuyến học, đưa nguồn lực đến đúng tay học sinh vùng khó.

Bước sang năm 2027, đoàn công tác đề nghị địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội sau sáp nhập; phát huy vai trò xung kích của giáo viên, đoàn viên thanh niên trong phong trào "Bình dân học vụ số"; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng thực chất các danh hiệu học tập.

Nhân dịp này, đoàn công tác của Thường trực Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai cùng lãnh đạo xã Mỏ Vàng đã trực tiếp trao tặng 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 300.000 đồng) cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 2 trường học của xã.

Những phần quà chứa đựng tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của tổ chức Hội các cấp, là nguồn động viên tinh thần kịp thời giúp các em học sinh vùng cao thêm vững tin vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên đạt nhiều thành tích cao trong học tập và rèn luyện.