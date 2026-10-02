Hội Khuyến học Lào Cai kiểm tra công tác khuyến học tại các xã Tả Củ Tỷ, Bắc Hà, Si Ma Cai

Đoàn công tác do Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai làm trưởng đoàn kiểm tra và làm việc về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại xã Si Ma Cai.

Củng cố tổ chức hội và duy trì hiệu quả các mô hình học tập

Tại các địa phương, đoàn công tác đã tập trung trao đổi, kiểm tra công tác tổ chức và hoạt động Hội, trong đó chú trọng tình hình kiện toàn tổ chức Hội Khuyến học xã; việc phân công nhiệm vụ trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; công tác phát triển hội viên, duy trì hoạt động của các chi hội, ban khuyến học trực thuộc.

Đoàn cũng trao đổi về kết quả triển khai các mô hình học tập gồm Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập và Công dân học tập.

Qua đó, làm rõ những kết quả đạt được, mô hình tiêu biểu, cách làm hiệu quả tại cơ sở, đồng thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ trong quá trình triển khai, xin ý kiến về các nội dung đăng ký triển khai bộ tiêu chí "Đơn vị khuyến học xanh toàn diện tiêu biểu".

Đoàn công tác của Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai làm việc tại xã Tả Củ Tỷ.

Trong xây dựng xã hội học tập, Hội Khuyến học xã đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, nhà trường, thôn, bản và các lực lượng xã hội triển khai các nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, thúc đẩy phong trào học tập suốt đời.

Đoàn công tác đề nghị tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của Hội khuyến học, tăng cường phối hợp và huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và cộng đồng.

Hội Khuyến học Lào Cai yêu cầu tạo đột phá về chuyển đổi số và "Bình dân học vụ số" tại cơ sở

Đặc biệt, đoàn kiểm tra dành thời gian trao đổi về chuyển đổi số trong công tác khuyến học, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tuyên truyền phong trào học tập suốt đời và triển khai các mô hình Gia đình học tập số, Dòng họ học tập số, Công dân học tập số, Đơn vị học tập số, gắn với thực hiện phong trào "Bình dân học vụ số".

Đây được xác định là một trong những hướng đi quan trọng nhằm đổi mới phương thức hoạt động Hội, đưa công tác khuyến học đến gần hơn với người dân.

Qua kiểm tra, Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai ghi nhận những kết quả bước đầu của các địa phương trong việc duy trì, củng cố tổ chức Hội và triển khai phong trào khuyến học, khuyến tài trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đoàn công tác của Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai làm việc tại xã Si Ma Cai..

Đồng thời, đoàn công tác trao đổi, hướng dẫn các xã tập trung khắc phục những khó khăn, hạn chế, nâng cao chất lượng hoạt động Hội và hiệu quả các mô hình học tập.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai Triệu Tiến Thịnh đề nghị Hội Khuyến học các xã Tả Củ Tỷ, Bắc Hà và Si Ma Cai tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm thông qua việc tiếp tục củng cố hệ thống tổ chức Hội, phát triển hội viên và nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình học tập tại cơ sở.

Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.

Tăng cường sự gắn kết chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, nhà trường và cộng đồng trong việc huy động nguồn lực, xây dựng Quỹ Khuyến học, khuyến tài để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai yêu cầu tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số và phong trào "Bình dân học vụ số" để nâng cao toàn diện chất lượng công tác khuyến học trong giai đoạn mới.