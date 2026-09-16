Hội Khuyến học Lào Cai kiểm tra công tác khuyến học, khuyến tài tại cơ sở

Hội Khuyến học Lào Cai kiểm tra công tác khuyến học, khuyến tài tại Chi hội Khuyến học thôn Trạm Tấu, xã Hạnh Phúc.

Đoàn kiểm tra do Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai Triệu Tiến Thịnh làm Trưởng đoàn; Phó Chủ tịch Hội, Trưởng Ban Kiểm tra Mai Thị Hiền cùng các thành viên đoàn kiểm tra tham gia.

Làm việc với đoàn có lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Hạnh Phúc, lãnh đạo Hội Khuyến học xã Hạnh Phúc, Chi hội Khuyến học thôn Trạm Tấu và đại diện các đơn vị có liên quan.

Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai kiểm tra công tác khuyến học, khuyến tài tại Chi hội Khuyến học thôn Trạm Tấu

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác tập trung kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại cộng đồng.

Nội dung kiểm tra gồm: công tác tổ chức, hoạt động của Chi hội Khuyến học; xây dựng và duy trì các mô hình học tập; phát triển hội viên; xây dựng, quản lý và sử dụng quỹ khuyến học; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia học tập thường xuyên, học tập suốt đời.

Qua kiểm tra cho thấy, công tác khuyến học, khuyến tài tại thôn Trạm Tấu đã được Chi hội quan tâm triển khai, từng bước phát huy vai trò của tổ chức Hội trong cộng đồng.

Công tác vận động nhân dân tham gia học tập, xây dựng các mô hình học tập và huy động nguồn lực chăm lo, khuyến khích việc học được chú trọng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn kiểm tra đã trao đổi, hướng dẫn Chi hội Khuyến học thôn Trạm Tấu tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động; chú trọng phát triển hội viên, xây dựng quỹ khuyến học; đẩy mạnh xây dựng các mô hình học tập phù hợp với điều kiện thực tế; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia học tập thường xuyên, học tập suốt đời.

Phát huy vai trò của gia đình, dòng họ và cộng đồng trong xây dựng xã hội học tập

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai Triệu Tiến Thịnh đề nghị Hội Khuyến học xã Hạnh Phúc và Chi hội Khuyến học thôn Trạm Tấu tiếp tục bám sát nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, chủ động phối hợp với các lực lượng tại địa phương, phát huy vai trò của gia đình, dòng họ và cộng đồng trong xây dựng xã hội học tập; qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thực hiện hiệu quả phong trào khuyến học, khuyến tài ngay từ cơ sở.

Việc kiểm tra công tác khuyến học tại cơ sở là hoạt động thiết thực nhằm nắm bắt tình hình, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn và nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Hội, góp phần đưa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.