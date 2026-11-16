Hội Khuyến học Lào Cai đánh giá, xếp loại các mô hình học tập năm 2026

Dự hội nghị có Thường trực Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai và đại diện lãnh đạo và các mô hình học tập tiêu biểu của hội khuyến học các phường: Yên Bái, Văn Phú, Âu Lâu và Nam Cường.

Hội nghị đánh giá kết quả triển khai, thực hiện các mô hình học tập năm 2026 của tỉnh Lào Cai nhằm đánh giá thực chất kết quả triển khai xây dựng các mô hình học tập tại cơ sở bao gồm: mô hình công dân học tập, gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập.

Phát biểu khai mạc và định hướng những nội dung trọng tâm của hội nghị, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai Triệu Tiến Thịnh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng, đánh giá và xếp loại chính xác các mô hình học tập nhằm thúc đẩy phong trào học tập suốt đời từ cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại hội nghị, đại diện Thường trực Hội Khuyến học các phường Yên Bái, Văn Phú, Âu Lâu và Nam Cường đã trình bày báo cáo kết quả triển khai thực hiện, tự đánh giá các mô hình học tập tại địa bàn quản lý.

Các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, chia sẻ những cách làm hay, mô hình hiệu quả, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thu thập minh chứng, đánh giá, chấm điểm các mô hình học tập tại cơ sở. Nhiều ý kiến kiến nghị, đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng phong trào trong thời gian tới.