Hội Khuyến học Lào Cai đánh giá kết quả triển khai các mô hình học tập tại cơ sở năm 2026

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai Triệu Tiến Thịnh phát biểu tại hội nghị.

Tham dự có các Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai, đại diện Văn phòng Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai, lãnh đạo Hội Khuyến học các xã, phường (Trung Tâm, Nghĩa Lộ, Cầu Thia, Liên Sơn, Cát Thịnh, Gia Hội, Sơn Lương, Văn Chấn, Thượng Bằng La, Chấn Thịnh, Nghĩa Tâm) và đại diện các gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập tiêu biểu.

Đánh giá thực chất công tác khuyến học Lào Cai từ cơ sở

Tại hội nghị, đại diện Hội Khuyến học các xã, phường đã báo cáo tình hình tổ chức thực hiện, kết quả đăng ký, đánh giá và công nhận các mô hình học tập tại địa phương.

Các báo cáo tập trung làm rõ công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng các mô hình học tập; những cách làm hiệu quả trong phát huy vai trò của gia đình, dòng họ, cộng đồng đối với việc khuyến khích học tập thường xuyên, học tập suốt đời.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong việc hướng dẫn người dân đăng ký, tự đánh giá các tiêu chí; thu thập minh chứng; ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá mô hình "Công dân học tập" và công tác duy trì chất lượng các danh hiệu.

Đại biểu dự Hội nghị đánh giá kết quả triển khai, thực hiện các mô hình học tập tại cơ sở năm 2026 do Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai tổ chức.

Bên cạnh đó, đại diện các gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập tiêu biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong vận động con cháu chăm lo học tập, xây dựng truyền thống hiếu học và tinh thần tự học tại dân cư.

5 nhiệm vụ trọng tâm nâng cao chất lượng các mô hình học tập

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai Triệu Tiến Thịnh ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Hội Khuyến học các xã, phường và đánh giá cao những ý kiến đóng góp thiết thực của đại biểu.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, việc xây dựng các mô hình học tập phải tạo được chuyển biến thực chất về nhận thức, trách nhiệm và hành động học tập trong mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng và từng người dân.

Hội nghị là dịp để Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai thống nhất nhận thức, phương pháp triển khai đánh giá thực hiện các mô hình học tập tại cơ sở trong toàn hệ thống Hội.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình học tập trong thời gian tới, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai Triệu Tiến Thịnh đề nghị Hội Khuyến học các xã, phường tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.

- Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo công tác khuyến học, khuyến tài; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội thôn, tổ dân phố, trường học và Ban khuyến học các cơ quan, đơn vị.

- Triển khai đồng bộ việc xây dựng và đánh giá các mô hình học tập theo Quyết định số 387/QĐ-TTg và Quyết định số 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm khách quan, thực chất, chú trọng chất lượng và khắc phục bệnh thành tích.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyề, nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm xây dựng môi trường học tập; quan tâm nhân rộng các mô hình tiêu biểu, cách làm hay, phù hợp với thực tế địa phương, nhất là vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Quan tâm triển khai mô hình "Công dân học tập". Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, quản lý và đánh giá; hướng dẫn người dân tiếp cận các nền tảng học tập số, hình thành thói quen tự học trên môi trường số.

- Tăng cường phối hợp giữa Hội Khuyến học với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; chủ động huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ người học, chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai Triệu Tiến Thịnh đề nghị các đơn vị nghiêm túc tiếp thu ý kiến hướng dẫn, rà soát kết quả và khắc phục hạn chế để hoàn thiện công tác đánh giá các mô hình học tập năm 2026 đúng quy định.

Hội nghị là dịp quan trọng để Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai thống nhất nhận thức, phương pháp triển khai trong toàn hệ thống Hội.

Qua đó, tiếp tục nâng cao chất lượng các mô hình học tập từ cơ sở, phát huy vai trò của tổ chức Hội trong thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực và thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai trong giai đoạn mới.