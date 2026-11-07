Hội Khuyến học Lạng Sơn ký phối hợp với Bộ đội Biên phòng đẩy mạnh khuyến học vùng biên giới

Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn ký kết phối hợp đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập khu vực biên giới giai đoạn 2026-2030.

Tại chương trình, Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã ký kết Chương trình phối hợp về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập khu vực biên giới giai đoạn 2026-2030. Chương trình có ý nghĩa chiến lược quan trọng, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân gắn với nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới và phát triển giáo dục.

Thông qua hoạt động này, hai đơn vị hướng tới mục tiêu đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân các xã biên giới tích cực hưởng ứng phong trào học tập suốt đời; xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập; tăng cường hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài và tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn trao học bổng cho các học sinh.

Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn trao học bổng cho các em học sinh xã vùng biên giới.

Các đại biểu trao học bổng cho các em học sinh.

Hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo" và thiết thực chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với các đơn vị tiến hành trao tặng nhiều suất học bổng ý nghĩa với tổng giá trị 1,24 tỉ đồng.

Nguồn kinh phí học bổng được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên đạt thành tích tốt trong học tập tại 3 xã biên giới: Quốc Khánh, Quốc Việt, Kháng Chiến cùng 15 xã, phường khác của tỉnh Lạng Sơn.

Sự hỗ trợ kịp thời và thiết thực này vừa giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình các em học sinh nghèo, vừa là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm nghị lực để các em yên tâm đến trường.

Việc đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài tại khu vực biên giới vừa góp phần tiếp sức cho học sinh hoàn cảnh khó khăn vừa đóng góp vào chiến lược phát triển nguồn nhân lực lâu dài của Lạng Sơn.

Thông qua các chương trình phối hợp, Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, duy trì các nguồn quỹ hỗ trợ bền vững giúp học sinh nghèo yên tâm đến trường.

Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn thể hiện vai trò nòng cốt với hai hoạt động trọng tâm: Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn và Chương trình trao học bổng quy mô lớn hỗ trợ học sinh vùng biên vượt khó vươn lên.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn đã ký kết phối hợp thực hiện tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2026-2031.

Tổng kinh phí các đơn vị trao ủng hộ cho hoạt động an sinh xã hội của tỉnh Lạng Sơn nhân dịp này đạt trên 5,3 tỷ đồng.