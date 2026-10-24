Hội Khuyến học Lạng Sơn đẩy mạnh chuyển đổi số gắn triển khai 5 mô hình học tập

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Minh Châu phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn, lãnh đạo Hội Khuyến học các xã, phường; cán bộ phụ trách chuyên môn, công nghệ thông tin cấp cơ sở cùng đại diện các chi hội trực thuộc Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn.

Hội Khuyến học Lạng Sơn đổi mới phương thức quản lý và đánh giá trên nền tảng số

Chương trình tập huấn đã cung cấp chuyên đề trọng tâm về chuyển đổi số gắn với công tác khuyến học, khuyến tài trong giai đoạn mới. Đặc biệt, các đại biểu đã được hướng dẫn chi tiết quy trình thực hiện đánh giá, công nhận mô hình "Công dân học tập" trực tuyến thông qua hệ thống phần mềm tại địa chỉ congdanhoctap.vn.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được tập huấn bộ tiêu chí và nội dung đánh giá đối với 4 mô hình học tập cốt lõi khác, bao gồm: Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập.

Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn chuyển đổi số gắn với triển khai 5 mô hình học tập năm 2026.

Lạng Sơn nâng cao hiệu quả phong trào khuyến học cơ sở

Trong khuôn khổ chương trình, hội nghị đã dành thời lượng quan trọng để các đại biểu thảo luận, chia sẻ những thuận lợi cũng như khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực tế tại địa phương.

Nhiều giải pháp thiết thực và kinh nghiệm hay từ cơ sở đã được trao đổi, nhằm tối ưu hóa việc ứng dụng phần mềm quản lý và nâng cao chất lượng thu thập, xử lý dữ liệu.

Các đại biểu được hướng dẫn chi tiết quy trình thực hiện đánh giá, công nhận mô hình "Công dân học tập" trực tuyến.

Thông qua hội nghị tập huấn, đội ngũ cán bộ khuyến học các cấp tại Lạng Sơn được nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, làm chủ các công cụ số trong công tác quản lý, đánh giá.

Đây là bước đi quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào xây dựng xã hội học tập trên toàn tỉnh trong năm 2026 và các năm tiếp theo.