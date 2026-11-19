Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng trao học bổng cho các em học sinh Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Nam.

Hội Khuyến học Lâm Đồng tiếp sức cho ngôi trường mới đi vào hoạt động

Tại chương trình, Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp trao tặng 318 cuốn sách giáo khoa cùng 10 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) dành cho học sinh nhà trường.

Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Nam mới thành lập và đi vào hoạt động được khoảng 2 tháng.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trao tặng sách giáo khoa và sách tham khảo cho nhà trường.

Hiện trường có 160 học sinh thuộc 2 khối lớp (80 học sinh khối 6 và 80 học sinh khối 10), trong đó có tới 120 em là con em đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Lâm Đồng.

Ở những tháng đầu thành lập, thầy và trò vừa nỗ lực gầy dựng nền nếp, ổn định tổ chức, vừa chăm lo chu đáo từng bữa ăn, giấc ngủ và từng giờ lên lớp cho các em còn nhỏ, xa gia đình.

Những phần quà được Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng gửi trao mang ý nghĩa thiết thực, góp phần bổ sung nguồn tài liệu phục vụ học tập, nghiên cứu và khơi dậy niềm đam mê đọc sách cho các em học sinh.

Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Nam tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tiếp nhận học bổng, sách giáo khoa từ Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Các suất học bổng là nguồn động viên tinh thần kịp thời, tiếp thêm động lực để học sinh - đặc biệt là các em con em đồng bào dân tộc thiểu số nỗ lực vượt khó, chăm ngoan và phấn đấu vươn lên trong học tập cũng như cuộc sống.

Sự sẻ chia của Hội cùng các đơn vị đồng hành đã tiếp thêm điểm tựa tinh thần, giúp nhà trường vững vàng ổn định nền nếp và phát triển trong giai đoạn mới.

Cũng trong dịp này, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trao tặng 1.191 cuốn sách giáo khoa và sách tham khảo cho nhà trường, góp phần làm phong phú thêm tủ sách phục vụ dạy và học.