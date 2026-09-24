Hội Khuyến học Lâm Đồng phối hợp trao 83 suất học bổng, tuyên truyền an ninh mạng cho học sinh

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng Tôn Thị Ngọc Hạnh trao học bổng cho học sinh.

Lâm Đồng trao tặng 83 suất học bổng khuyến học với tổng trị giá 66.500.000 đồng

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 83 suất học bổng với tổng trị giá 66.500.000 đồng nhằm tiếp sức, tạo động lực cho các em bước vào năm học mới.

Đối với học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2025-2026, Ban Tổ chức trao 10 suất học bổng (2.000.000 đồng/suất, tổng trị giá 10.000.000 đồng) cho học sinh thuộc 5 trường: Trung học Phổ thông Chuyên Trần Hưng Đạo, Trung học Phổ thông Phan Bội Châu, Trung học Phổ thông Phan Thiết, Trung học Phổ thông Phan Chu Trinh và Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân (mỗi trường 2 suất).

Đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt học lực khá trở lên năm học 2025-2026, Ban Tổ chức trao 73 suất học bổng với tổng trị giá 56.500.000 đồng.

Ban Tổ chức trao 83 suất học bổng động viên học sinh đạt thành tích cao trong học tập và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên.

Trong đó, cấp Trung học Phổ thông nhận 40 suất (gồm các trường Trung học Phổ thông Chuyên Trần Hưng Đạo, Trung học Phổ thông Phan Bội Châu, Trung học Phổ thông Phan Thiết, Trung học Phổ thông Phan Chu Trinh, Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân - mỗi trường 8 suất, trị giá 1.000.000 đồng/suất).

Cấp trung học cơ sở nhận 33 suất (mỗi suất 500.000 đồng), được phân bổ thông qua Hội Khuyến học xã Hàm Thuận (20 suất) và Hội Khuyến học xã Tân Thành (13 suất) để chủ động trao đến các em học sinh trên địa bàn.

Tuyên truyền nhận diện và phòng, chống các hình thức lừa đảo trên không gian mạng

Bên cạnh việc trao tặng những phần học bổng ý nghĩa, chương trình còn tích hợp nội dung ngoại khóa tuyên truyền an ninh mạng do Phòng PA05 - Công an tỉnh Lâm Đồng trực tiếp báo cáo.

Cán bộ Phòng PA05 - Công an tỉnh Lâm Đồng tuyên truyền về phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng.

Học sinh tích cực trao đổi các nội dung về an ninh mạng được tuyên truyền.

Hoạt động giúp các em học sinh trang bị thêm kiến thức thiết thực về nhận diện và phòng, chống các hình thức lừa đảo trên không gian mạng ngay từ những ngày đầu năm học mới.