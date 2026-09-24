Hội Khuyến học Lâm Đồng phối hợp trao 83 suất học bổng, tuyên truyền an ninh mạng cho học sinh
Ngày 24/9, Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình trao học bổng và tuyên truyền an ninh mạng cho học sinh.
Lâm Đồng trao tặng 83 suất học bổng khuyến học với tổng trị giá 66.500.000 đồng
Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 83 suất học bổng với tổng trị giá 66.500.000 đồng nhằm tiếp sức, tạo động lực cho các em bước vào năm học mới.
Đối với học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2025-2026, Ban Tổ chức trao 10 suất học bổng (2.000.000 đồng/suất, tổng trị giá 10.000.000 đồng) cho học sinh thuộc 5 trường: Trung học Phổ thông Chuyên Trần Hưng Đạo, Trung học Phổ thông Phan Bội Châu, Trung học Phổ thông Phan Thiết, Trung học Phổ thông Phan Chu Trinh và Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân (mỗi trường 2 suất).
Đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt học lực khá trở lên năm học 2025-2026, Ban Tổ chức trao 73 suất học bổng với tổng trị giá 56.500.000 đồng.
Trong đó, cấp Trung học Phổ thông nhận 40 suất (gồm các trường Trung học Phổ thông Chuyên Trần Hưng Đạo, Trung học Phổ thông Phan Bội Châu, Trung học Phổ thông Phan Thiết, Trung học Phổ thông Phan Chu Trinh, Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân - mỗi trường 8 suất, trị giá 1.000.000 đồng/suất).
Cấp trung học cơ sở nhận 33 suất (mỗi suất 500.000 đồng), được phân bổ thông qua Hội Khuyến học xã Hàm Thuận (20 suất) và Hội Khuyến học xã Tân Thành (13 suất) để chủ động trao đến các em học sinh trên địa bàn.
Tuyên truyền nhận diện và phòng, chống các hình thức lừa đảo trên không gian mạng
Bên cạnh việc trao tặng những phần học bổng ý nghĩa, chương trình còn tích hợp nội dung ngoại khóa tuyên truyền an ninh mạng do Phòng PA05 - Công an tỉnh Lâm Đồng trực tiếp báo cáo.
Hoạt động giúp các em học sinh trang bị thêm kiến thức thiết thực về nhận diện và phòng, chống các hình thức lừa đảo trên không gian mạng ngay từ những ngày đầu năm học mới.
Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/hoi-khuyen-hoc-lam-dong-phoi-hop-trao-83-suat-hoc-bong-tuyen-truyen-an-ninh-mang-cho-hoc-sinh-179260924192103914.htm