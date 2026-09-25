Hội Khuyến học Lâm Đồng phối hợp trao 245 suất học bổng, tuyên truyền an ninh mạng cho sinh viên Trường Đại học Phan Thiết

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng Tôn Thị Ngọc Hạnh trao học bổng tiếp bước đến trường tại Trường Đại học Phan Thiết.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng Đỗ Hoàng Tuấn trao học bổng tiếp sức em đến trường cho các em sinh viên.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 và hướng tới Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hoạt động ý nghĩa này vừa góp phần hỗ trợ sinh viên vượt khó giảm bớt gánh nặng tài chính, tạo động lực vươn lên trong học tập, vừa trang bị kiến thức phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng ngay từ những ngày đầu năm học mới.

Hội Khuyến học Lâm Đồng phối hợp trao tặng gần 3 tỷ đồng tiếp bước cho em đến trường

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 245 suất học bổng thuộc chương trình "Tiếp bước cho em đến trường" cho các em sinh viên đến từ các xã, phường của toàn tỉnh Lâm Đồng với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng.

Cán bộ Phòng PA05 Công an tỉnh Lâm Đồng tuyên truyền về an ninh mạng tại chương trình.

Bên cạnh hoạt động trao học bổng, các đại biểu, giảng viên cùng đông đảo sinh viên tham dự còn được nghe lực lượng công an truyền đạt những kiến thức trọng tâm về an ninh mạng.

Đại diện Phòng PA05 (Công an tỉnh Lâm Đồng) đã có những hướng dẫn chi tiết cách nhận biết và phương thức phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên không gian mạng hiện nay.

Ban tổ chức và các em sinh viên nhận học bổng tiếp sức em đến trường.

Trước đó, nằm trong chuỗi hoạt động hướng về năm học mới, Ban tổ chức cũng đã trao các suất học bổng cho học sinh đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2025-2026 và học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt học lực khá trở lên tại khu vực Đắk Nông và khu vực Bình Thuận.

Chuỗi chương trình là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp lửa cho các thế hệ học sinh, sinh viên trên con đường chinh phục tri thức, đồng thời góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, bảo vệ bản thân trước những rủi ro trên môi trường số.