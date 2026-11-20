Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng cùng đơn vị phối hợp, các nhà hảo tâm trao quà cho các em học sinh Trường Tiểu học Hồng Liêm.

Hội Khuyến học Lâm Đồng kết nối nguồn lực hỗ trợ thầy trò xã Hồng Sơn chăm sóc sức khỏe học đường

Tại chương trình, đoàn đã trao tặng 3 bộ máy lọc nước sạch (trị giá 36.000.000 đồng) kèm theo 3 bồn nước cho các trường thuộc xã Hồng Sơn, gồm: Trường Mầm non Hồng Sơn (điểm chính), Trường Mầm non (phân hiệu) và Trường Tiểu học Hồng Liêm (mỗi trường 1 máy lọc nước và 1 bồn nước).

Bên cạnh thiết bị lọc nước, ban tổ chức còn trao 462 phần quà cho học sinh mầm non (gồm bánh kẹo, quần áo, đồ chơi) và 149 phần quà cho học sinh tiểu học (gồm bánh kẹo, áo khoác ấm).

Ban tổ chức và nhà hảo tâm trao 3 bộ máy lọc nước sạch cho trường mầm non, tiểu học xã Hồng Sơn.

Các nhà trường trao thư cảm ơn Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng, Phòng PX01 Công an tỉnh Lâm Đồng, Ni sư Thích Nữ Hạnh Nhẫn và các nhà hảo tâm.

Các phần quà được trao tới tay các em nhỏ nhằm động viên tinh thần và tiếp thêm sự ấm áp, sẻ chia trong mùa lạnh. Các phần quà và thiết bị hỗ trợ có tổng giá trị gần 70.000.000 đồng.

Nguồn kinh phí và quà tặng của chương trình do các nhà hảo tâm, phật tử chung tay đóng góp.

Hội Khuyến học Lâm Đồng chung tay mang nước sạch và quà đến học sinh xã Hồng Sơn.

Diễn ra đúng dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chương trình là món quà tri ân thiết thực dành cho tập thể sư phạm và học sinh vùng khó khăn xã Hồng Sơn.

Sự hỗ trợ kịp thời này từ Hội Khuyến học Lâm Đồng và các đơn vị góp phần giải quyết khó khăn về nguồn nước, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe học đường và tạo điều kiện để thầy trò nơi đây yên tâm bám lớp, bám trường.